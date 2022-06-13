العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة إن الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا إن عمليات "القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشكل جرائم حرب".

وأضافت "ينطبق هذا على الضربات التي نفذت باستخدام (ذخائر) عنقودية وكذلك على تلك التي نُفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير الموجهة وقذائف المدفعية غير الموجهة".

وتابعت أن "استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين".

وقالت المنظمة إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية لمجموعة من القنابل العنقودية والألغام الأرضية المتناثرة، وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

تطلق القنابل العنقودية عشرات القنابل الصغيرة في الجو وتشتتها بشكل عشوائي على مساحة مئات الأمتار المربعة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الألغام الأرضية المتناثرة تجمع بين "أسوأ خصائص الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد".

ويفصّل التقرير الذي يحمل عنوان "يمكن لأي شخص أن يموت في أي وقت"، كيف بدأت القوات الروسية في استهداف مناطق مدنية في خاركيف في اليوم الأول من الغزو في 24 فبراير/شباط، وكيف استمر القصف الذي "لا هوادة فيه" لمدة شهرين، محدِثا "دمارا شاملا" بالمدينة البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية "قُتل أشخاص في منازلهم وفي الشوارع وفي الملاعب وفي المقابر وأثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية أو التسوق لشراء الطعام والأدوية".

وأضافت أن "الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع أمر مروع ويظهر تجاهلا تاما بأرواح المدنيين"، مشددة على أن "القوات الروسية المسؤولة عن هذه الهجمات المروعة يجب أن تحاسب".

وقالت الإدارة العسكرية في خاركيف لمنظمة العفو الدولية إن 606 مدنيين قُتلوا و1248 آخرين جُرحوا في المنطقة منذ بدء النزاع.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا ليستا طرفين في الاتفاقيات الدولية التي تحظر الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد. لكن منظمة العفو الدولية شددت على أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية.

وذكرت أن "شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، أو إلحاق أضرار بأهداف مدنية، يشكل جرائم حرب".