بعد اتهام أمنستي.. البحرين تنفي تفشي مرض السل بسجونها "الوقت الحالي"

نفت حكومة المنامة وجود إصابات بمرض السل في سجونها "الوقت الحالي" بعدما أشارت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى استجابة غير كافية للسلطات البحرينية لحالات المصابين بالسل في سجن جو.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة "النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة".

وأكدت في بيان "لا توجد أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل الوقت الحالي".

وأصدرت الوزارة بيانها بعد يومين من اتّهامها من قبل أمنستي بـ "استجابة غير كافية لمعالجة حالات السل في السجن". واعتبرت أن هذا الأمر يظهر "عدم اهتمام" بصحة السجناء ويعرّض حقهم في الصحة لـ "خطر شديد".

وأشارت أمنستي إلى أن سجينين على الأقل "ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع من دون إجراء فحص لهما".

وتابعت "أعيد سجين ثالث تلقى الرعاية في المستشفى إلى السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بأنه مصاب بالسل".

وأضافت "في إحدى الحالات المروعة، تقاعست سلطات السجن عن نقل سجين رابع مصابٍ بالسل إلى المستشفى حتى أصيب بالمرض لمدة عام تقريباً، وأصبح شبه مشلول".

وجاء في بيان للمنظمة "طالما حذر أهالي السجناء وأثاروا الشكاوى في ضوء عدم اتخاذ أي تدابير لحماية السجناء الآخرين من هذا المرض المعدي الذي ينتقل من طريق الهواء".

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدة أمنستي "استجابة البحرين غير الكافية لمعالجة حالات السل في السجن تُظهر عدم اهتمام مثير للقلق بصحة السجناء".

وجاء في بيان الصحة البحرينية أنه "تم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام" مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين.

وشددت الوزارة على استمرارها في "تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية".

وبحسب منظمة الصحة العالمية يودي مرض السل سنويا بـ 1.5 مليون شخص.

وتؤكد المنظمة أن السل هو "السبب الرئيسي الـ 13 للوفاة، والمرض المعدي الثاني الأشد فتكاً بعد كوفيد-19".