أنهوا محكوميتهم ويُحتجزون "للتناصح".. أمنستي تدعو الإمارات للإفراج فورا عن معارضين معتقلين تعسفا

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج "فورا" عن مجموعة من المعارضين القابعين خلف القضبان، على الرغم من قضاء محكوميتهم.

وأضافت المنظمة في بيان أن السلطات الإماراتية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب فضفاض الصياغة، الذي يمكّنها من إبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز بشكل تعسفي بحجة تقديم "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه كان من المقرر في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين إطلاق سراح 10 رجال اعتُقلوا في عام 2012 في إطار حملة قمع للمعارضة السلمية، وذلك بعد قضائهم أحكام السجن، ومع ذلك لا يزالون رهن الاعتقال.

وكان الرجال من بين 94 إماراتيا حوكموا في قضية "الإمارات – 94″، ومن بين 69 شخصا صدرت بحقهم أحكام بالسجن غير قابلة للاستئناف إثر محاكمة جماعية وصفتها المنظمة بالفادحة الجور.

وقالت لين معلوف نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الرجال أمضوا عقدا من الزمان خلف القضبان لتجرؤهم على التحدث علنا ضد السلطات الإماراتية أو اعتبارهم معارضة سياسية، والآن يستمر هذا الظلم بعد تواريخ إطلاق سراحهم التي طال انتظارها.

وتابعت أن هذا أحدث مثال على كيفية استخدام السلطات الإماراتية نظام العدالة سلاحًا، وتقويض سيادة القانون، وتجريم المعارضة السلمية، وإسكات صوت أي شخص يختلف معها.

وأضافت معلوف أنه "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته، وأن تكف عن الممارسة غير القانونية المتمثلة في تمديد فترات السجن بشكل تعسفي. وينبغي أن يقترن ذلك بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".

وقالت المنظمة إنها وثقت كيف تم احتجاز 24 إماراتيا سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بعد قضاء محكوميتهم منذ عام 2017. وأطلق سراح 7 منهم في نهاية المطاف، في حين لا يزال 17 آخرون في السجن.