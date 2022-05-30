أمنستي تدعو الحوثيين للإفراج عن صحفيين محكومين بالإعدام

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ما تسميها سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 صحفيين يمنيين عقب محاكمة "بالغة الجور".

والصحفيون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام هم أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حامد وتوفيق المنصوري.

ومنذ اعتقالهم عام 2015، احتجزت جماعة الحوثي الصحفيين دون تهمة، ثم أخضعتهم لمحاكمة استمرت نحو 4 سنوات مورست بحقهم انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، الاعتقال المتقطع بمعزل عن العالم الخارجي، الحبس الانفرادي، الضرب، الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على الصحفيين بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 بعد "محاكمة بالغة الجور".

وقد داهمت القوات الحوثية فندق قصر الأحلام في صنعاء يوم 9 يونيو/حزيران 2015 واعتقلت الأربعة الذين احتجزتهم دون تهمة أو محاكمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2018 عندما وجهت إليهم تهمة بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك "التجسس لصالح المملكة العربية السعودية" والتي يعاقب عليها بالإعدام، فضلا عن إذاعة إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة.

وفي بيانها الصادر أمس، قالت المنظمة الحقوقية إن جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك قوات الحوثيين، والتحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحكومة اليمنية المدعومة إماراتيا، قد ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاختفاء القسري والمضايقات والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.