السجن مدى الحياة في الهند لزعيم كشميري وباكستان تدين

قضت محكمة هندية بسجن الزعيم الكشميري ياسين مالك مدى الحياة في قضية "تمويل الإرهاب"، وهو حكم وصفته باكستان بأنه برهان على اختلال نظام العدالة في الهند.

وأدين ياسين مالك -المعروف بمناصرته حرية الشعب الكشميري- بتهم تمويل الإرهاب وشن الحرب وتعكير صفو السلام في كشمير.

وأوقفت السلطات الهندية ياسين مالك عام 2019، واحتجزته في سجن تيهار بالعاصمة نيودلهي، مع العديد من كبار القادة والنشطاء، وبعضهم متهم أيضًا في القضية نفسها.

وأصدرت محكمة وكالة التحقيق الوطنية في الهند أمس الأربعاء حكمين بسجن مالك مدى الحياة، و5 أحكام بسجنه 10 سنوات، و3 أحكام لمدة 5سنوات.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر بحق مالك يعني سجنه "حتى الموت".

كما قضت المحكمة الهندية بتغريمه نحو مليون روبية (ما يعادل 12 ألفا و900 دولار).

وتتهم الهند أيضا مالك بقتل 4 عناصر من القوات الجوية في أوائل التسعينيات، إلا أن حكم اليوم يتعلق فقط بقضية تمويل الإرهاب.

وسبق أن أعلنت محكمة وكالة التحقيق الوطنية أن مالك أقر بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وهاجم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند على خلفية الحكم ضد رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير، وقال في تغريدة على تويتر "اليوم يوم أسود للديمقراطية الهندية ونظام العدالة فيها".

وأضاف "يمكن للهند سجن ياسين مالك جسديا لكن لا يمكنها أبدا سجن فكرة الحرية التي يرمز إليها".

ورأى أن "سجن مناضل الحرية الباسل مدى الحياة سيوفر حافزا جديدا لحق الكشميريين في تقرير المصير".

ويطالب ياسين مالك (59 عاما) باستقلال إقليم كشمير عن كلا الطرفين (الهندي والباكستاني)، وكان من أوائل الكشميريين الذين حملوا السلاح ضد الحكم الهندي في كشمير أواخر ثمانينيات القرن الماضي.