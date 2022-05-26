القاهرة- كشف رئيس حزب "الوسط" المصري أبو العلا ماضي أمس الأربعاء عن إصابة محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية السابق، محمد علي بشر (71 عاما)، بجلطة في الدماغ داخل سجنه في مجمع سجون طرة، جنوب العاصمة القاهرة.

وأشار ماضي في منشور له على فيسبوك إلى علمه بأن بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد تعرض لجلطة بالمخ في سجنه، نقل على إثرها إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث أجريت له جراحة بالمخ، ثم عاد إلى مستشفى سجن استقبال طرة لاستكمال علاجه.

من جانبها قالت أسرة محمد علي بشر، المحروم من الزيارة منذ عام 2018، إنها أخفقت في الحصول على أي معلومات حول حالته الصحية، بعد أن عملت بإصابته بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء عملية جراحية.

الدكتور محمد بشر

علمت أن أخى وصديقى د.محمد على بشر ، أمين عام نقابة المهندسين الأسبق ، قد تعرض لجلطة بالمخ فى سجنه ، نُقل على إثرها لمستشفى القصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الإستقبال لإستكمال علاجه .

أسأل الله أن يشفيه وينجيه ويفرج كربه pic.twitter.com/SrimpjgqPH — Aboelela Mady (@AboelelaM) May 25, 2022

حرمان من الزيارة

من جانبها، أصدرت أسرة الوزير السابق بيانا أكدت فيه ورود أنباء لها من عدة مصادر عن إصابته بجلطة في المخ استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أنها قد حاولت جاهدة، الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية من دون نتيجة، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام 2018 وغياب أي تواصل بينه وبين المحامين.

وأوضحت الأسرة أنها تقدمت بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي (التي تتحدث عنها شخصيات مقربة من السلطة حاليا)، من أجل إنقاذ حياته.

وأشارت الأسرة إلى أنه قد آن الأوان للدكتور بشر -بتاريخه النقابي والسياسي والخيري وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها- أن يتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه ووضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع.

وختمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أملها في عودة قريبة له و"لم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه".

تضامن مواقع التواصل

عدد من النشطاء والسياسيين المصريين تضامن مع مطالب أسرة الدكتور بشر بضمه قوائم العفو الرئاسي، وطالبوا بسرعة الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحية.

وأجمع عدد منهم على أن بشر كان دائما يعبر عن صوت العقل داخل جماعة الإخوان المسلمين، ورفض الخروج من مصر بعد مذبحة رابعة التي استهدفت أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري في 2013، وكان طرفا في المفاوضات بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، ولم يشارك يوما أو يدعو لأي أعمال عنف.

كما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بسرعة الإفراج عن بشر لاستكمال علاجه وحمّلت النظام الحاكم المسؤولية عن صحته وصحة كل المعتقلين.

يعرف النظام أكثر من أي مواطن منا أن الدكتور محمد علي بشر رجل وطني وسطي، لم يعرف عنه أنه دعا إلى عنف ولا شارك في عنف أو تحريض لذا وصول الرجل للإصابة بجلطة في المخ داخل سجنه مهين للدولة المصرية فهو صوت العقل، بل أفضل شخص يشارك في إدارة #الحوار_الوطني .. أتمنى خروجه وكل سجين رأي pic.twitter.com/Dx76mNLfou — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 26, 2022

وعندما نقرأ أن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية سابقاً اصيب بجلطة في محبسه، يجوز السؤال ولماذا الدكتور بشر في محبسه؟!

والسؤال الأهم هل تسري عليه قواعد العفو، أم أنه ممن أيديهم ملوثة بالدماء؟! — سليم عزوز (@selimazouz1) May 25, 2022

د. #محمد_علي_بشر وزير التنمية المحلية الأسبق وأستاذ الهندسة، والأمين العام لنقابة المهندسين، أصيب بجلطة في المخ في سجن #العقرب، وممنوع من الزيارة من خمس سنوات، وكان قبلها هو قناة الحوار مع النظام لما يتمتع به من قبول، وحكمة يشهد بها الجميع، فهل سمعت به لجنة #الحوار_الوطني؟ pic.twitter.com/R1tx9oV93r — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 26, 2022

الأستاذ الدكتور #محمد_علي_بشر الوزير الأسبق من أرقي الناس خلقًا وعلماً أصيب بجلطة في المخ في سجن #العقرب🥲🥲

د. بشر أستاذ الهندسة حاصل على الدكتوراة من جامعة كلورادوا بالولايات المتحدة..

أهل الدكتور بشر ممنوعون من زيارته في المعتقل منذ اكثر من خمس سنوات…🥲🥲#مصر pic.twitter.com/xX2MEkWvtf — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) May 25, 2022

خالص الدعوات للأخ الكبير الدكتور محمد علي بشر بالشفاء والمعافاة في دينه ودنياه، هذا الرمز الذي لو كان في بلد يعرف أقدار الناس لكان مكانه في الجامعة يعلم الأجيال، لكنه الاستبداد الذي يحرم الوطن من أخلص أبنائه، بل يتركهم في السجون ينهش المرض في أجسادهم فحسبنا الله ونعم الوكيل. — عصام تليمة (@essamt74) May 25, 2022

الدكتور محمد علي بشر …

من الوساطة إلى السجن إلى الإصابة بجلطة في المخ #حقهم#خرجوهم_عايشين pic.twitter.com/rL0pKNZjwM — حقهم – Haquhum (@Haquhum) May 25, 2022

ومحمد علي بشر أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).

وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999 في ما عُرفت حينها بـ"قضية النقابيين"، وأحيل إلى المحكمة العسكرية مع 20 نقابيا متهمين في القضية ذاتها، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان والإعداد لانتخابات النقابات المهنية.

وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وأفرج عنه في 2010.

وعقب تولي مرسي الرئاسة في 2012، تم تعيين محمد علي بشر محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 إثر تدخل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.