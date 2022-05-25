70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلن خفر السواحل التونسي أن 76 شخصا فُقدوا إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي في بيان إنقاذ 24 مهاجرا، بينما ما تزال عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط ليلة أول أمس الاثنين.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أنقذ صباح 24 مايو/أيار 16 مهاجرا من جنسيات مختلفة أفريقية وآسيوية كان زورقهم المطاطي المستغل في عملية هجرة غير نظامية قد تعرض للغرق نحو 6 أميال بحرية جنوب شرق جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس.

كذلك، أنقذت قوات من جيش البحر 8 آخرين وانتشلت جثة واحدة، وفق البيان.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد أنقذت 44 مهاجرا غير قانوني وانتشلت 3 جثث، بينما ما يزال 10 في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاده متحدث رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة الماضي.

ويصل مئات المهاجرين -معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء- إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.