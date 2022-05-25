حريات|تونس

70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

Migrants sit in their boat during a rescue operation of 219 migrants by Italian naval vessel Bettica (not seen) in this February 23 2016 handout picture provided by Marina Militare. More than 700 migrants were rescued from six leaky boats in the sea between Tunisia and Sicily on Tuesday and four were found dead the Italian navy said. REUTERS/Marina Militare/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY CONTENT LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS AS A SERVICE TO CLIENTS.
مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعبرون الشواطئ التونسية في طريقهم لإيطاليا (رويترز)
25/5/2022

أعلن خفر السواحل التونسي أن 76 شخصا فُقدوا إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي في بيان إنقاذ 24 مهاجرا، بينما ما تزال عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط ليلة أول أمس الاثنين.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أنقذ صباح 24 مايو/أيار 16 مهاجرا من جنسيات مختلفة أفريقية وآسيوية كان زورقهم المطاطي المستغل في عملية هجرة غير نظامية قد تعرض للغرق نحو 6 أميال بحرية جنوب شرق جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس.

كذلك، أنقذت قوات من جيش البحر 8 آخرين وانتشلت جثة واحدة، وفق البيان.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد أنقذت 44 مهاجرا غير قانوني وانتشلت 3 جثث، بينما ما يزال 10 في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاده متحدث رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة الماضي.

ويصل مئات المهاجرين -معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء- إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

 

المصدر : الفرنسية