أمنستي لمصر: ارفعوا القيود المفروضة على الفضاء المدني

دعت منظمة العفو الدولية لاستغلال استضافة مصر لمؤتمر "كوب 27" للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.

وتستضيف مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 27″، بعد أقل من 6 أشهر.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومات المشاركة في مؤتمر "كوب 27" للضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن مؤتمر "كوب 27" بمثابة "لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة".

وأشار إلى أنه نظرا لسجل مصر في إسكات الأصوات المنتقدة، وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، "فهناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية مع بعضها بعضا، ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض".

وشددت المنظمة على أنه يجب ألا يُسمح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر "كوب 27" كمحاولة لتحسين صورتها بما يحرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وبدلاً من ذلك، تقول المنظمة، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الفعالية، الضغط على السلطات، على المستويين الخاص والعلني، لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني المصري والدولي.

ويتطلب ذلك من السلطات، وفق بيان للمنظمة، تخفيف قبضتها الحديدية على الفضاء المدني، وإصدار تعليمات لقوات الأمن بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، والامتناع عن إجراء أي اعتقالات أو أعمال انتقامية أخرى ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا على هذه الأسس.