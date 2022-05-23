مرصد حقوقي دولي: 20 مليون يمني يعيشون في فقر مدقع

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن 20 مليون يمني أصبحوا يعيشون في فقر مدقع، من جراء تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات.

ولفت تقرير للمرصد، ومقره جنيف، إلى أن "اليمن يشهد انهيارا اقتصاديا شاملا بفعل النزاع المستمر، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 50% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وبات اثنان من كل 3 يمنيين يعيشان في فقر مدقع".

وأشار إلى أن "7 سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون مواطن (73% من السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما أجبرت العمليات العسكرية نحو 4.3 ملايين على النزوح داخليا حتى مارس/آذار 2022".

وأوضح التقرير أن نحو 40% من النازحين يعيشون في مواقع نزوح غير رسمية، ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون "تلك الخدمات غير موجودة".

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يزال اليمن ملاذا للاجئين من دول أخرى، إذ يستضيف نحو 137 ألف لاجئ وطالب لجوء من الصومال وإثيوبيا.

ولفت إلى أن "النزاع تسبب حتى مطلع 2022 بمقتل نحو 377 ألف شخص، 40% منهم قضوا بشكل مباشر خلال القتال، و60% بسبب الآثار المترتبة على النزاع مثل الجوع والأمراض التي يُمكن الوقاية منها".

وذكر أنه "من المتوقع أن ينحدر 1.6 مليون شخص في اليمن إلى مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2022".

ومنذ مطلع 2015 يعاني اليمن من حرب عنيفة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله الحوثية الحليفة لإيران من جهة أخرى.