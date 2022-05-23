في زيارة تاريخية لتقصي أحوال مسلميها.. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصل الصين

بدأت اليوم الاثنين المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة للصين، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2005، وسط مخاوف من أن تمثل الزيارة إقرارا بسجل الصين لحقوق الإنسان وليس التدقيق فيه.

وتستمر الزيارة 6 أيام، وتقوم خلالها باشليه بزيارة منطقة شينجيانغ، حيث قال مكتب المفوضة السامية العام الماضي إنه يعتقد أن مواطنين من عرقية الإيغور المسلمة اعتقلوا على نحو غير قانوني وتعرضوا لإساءة المعاملة وأُجبروا على العمل القسري.

وقال مكتب باشليه -في وقت سابق هذا الأسبوع- إن "الغرض من زيارتها هو التركيز حقا على الحوار مع السلطات الصينية حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية".

وكانت الزيارة قيد الإعداد بعد أن قالت باشليه عام 2018 إنها تريد الوصول غير المقيد إلى شينجيانغ. وقالت الصين إن الزيارة يجب ألا تستند إلى افتراض الذنب. ومن غير الواضح إلى أي مدى ستُمنح باشليه إمكانية الوصول.

وتشعر الجماعات الحقوقية بالقلق من أنه إذا لم تضغط باشليه على الصين بقوة كافية فقد لا يعطي تقرير ما بعد الرحلة صورة كاملة، ويمكن أن تستخدمه بكين لتبرير أفعالها في شينجيانغ.





وحث المجلس العالمي للإيغور في رسالة لباشليه على ضمان قدرة فريقها على التحرك بحرية والوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز وإجراء اتصالات غير خاضعة للإشراف مع الإيغور.

وقال المتحدث باسم المجلس زومريتاي أركين لرويترز "نشعر بالقلق من أن تضر الرحلة أكثر مما تنفع؛ فقد تستخدمها الصين لأغراض دعائية".

وتصاعدت الرقابة الدولية على تصرفات الحكومة في شينجيانغ عام 2018، بعد أن قالت الأمم المتحدة إن مليونا من الإيغور محتجزون في "معسكرات اعتقال ضخمة" أقيمت للتلقين السياسي.

وأنكرت الصين في البداية وجود أي معسكرات، ثم اعترفت في ما بعد بأنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" مع مهاجع حيث يمكن للناس "طواعية" تسجيل أنفسهم للتعرف على القانون واللغة الصينية والمهارات المهنية.





وقال الحزب الشيوعي الحاكم إن مثل هذه المراكز ضرورية لكبح "القوى الثلاث" للإرهاب والانفصالية والراديكالية الدينية في شينجيانغ، المتاخمة لآسيا الوسطى على الحدود الشمالية الغربية للصين.

وقال محافظ شينجيانغ شهرت ذاكر عام 2019 إن جميع المتدربين "تخرجوا".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بانتهاكات حقوقية في شينجيانغ في عامي 2020 و2021، وفرضت حظرا على السلع المنتجة في شينجيانغ بسبب مخاوف من العمل القسري.

ونفت بكين المزاعم الغربية بشأن العمل القسري والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وحذرت مرارا الدول الأخرى من التدخل في شؤونها الداخلية.