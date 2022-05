السلطات المصرية تنقل علاء عبد الفتاح إلى سجن وادي النطرون.. وخطاب بريطاني يطالب بإخلاء سبيله

القاهرة- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، نقل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة بالقاهرة، إلى سجن وادي النطرون شمالي البلاد، وذلك بالتزامن مع دخوله يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام.

وقالت الداخلية في بيان، إنها "استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون"، في إشارة إلى مناشدة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بنقله إلى هناك أمس الثلاثاء.

وجاءت مناشدة خطاب، بعد تقدم 500 من أمهات ونساء مصريات بالتماس إليها، يطلبن فيه تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن عبد الفتاح، ونقله إلى مستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية لأنه "يواجه خطرًا كبيرًا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام".

غير أن مصدرا أمنيا نفى -في تصريحات نقلها إعلام محلي- إضراب عبد الفتاح، مؤكدًا أنه "يتلقى كافة وجباته"، وهو ما نفته في المقابل أسرة عبد الفتاح.

واليوم الأربعاء، ذكرت منى، شقيقة علاء، أن والدتها ليلى سويف، أبلغتها سلطات سجن طرة بنقله إلى سجن وادي النطرون الجديد، مشيرة إلى أنها "ليست متأكدة من أن هذه الأخبار جيدة أم سيئة، وليست متأكدة من صحتها".

وشددت على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة حقيقة نقل شقيقها هي "أن يسمحوا بزيارة القنصلية البريطانية (باعتباره مواطنًا بريطانيًّا)، للتأكد من خبر نقله إلى سجن وادي النطرون، وأنه لم يتعرض لأذى أو اعتداء أثناء النقل".

إلى ذلك، وقَّع أعضاء بالبرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، على خطاب موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، لحثها على بذل مزيد من الجهد لإطلاق سراح المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح المحتجز في مصر كسجين سياسي، وفق قولهم.

وحثَّ الموقعون على استخدام "جميع الوسائل الممكنة" لضمان وصول السفارة البريطانية في القاهرة إلى عبد الفتاح، للضغط من أجل تحسين ظروف احتجازه، وتكثيف الجهود لتأمين إطلاق سراحه.

NEW: MPs and Peers urge @trussliz to do more to secure the release of Alaa Abd El-Fattah – a British-Egyptian political prisoner currently on hunger strike in Egypt https://t.co/3ASKMC0mGR

