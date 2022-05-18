في حصيلة ضخمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها مشكلة للإنسانية.. 100 ألف مفقود بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية إن عدد المفقودين في البلاد بين عامي 1964 و2022 تجاوز 100 ألف شخص، في حصيلة ضخمة سارعت الأمم المتّحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار توصيات بشأن كيفية التعامل معها.

وأشارت أمانة سرّ الحكومة إلى أن عدد الذين سجّلت أسماؤهم في السجلّ الوطني للمفقودين بين 15 مارس/آذار 1964 و16 مايو/أيار 2022 بلغ 100 ألف و12 شخصاً، حوالي 75% منهم من الرجال.

وقد زادت حالات اختفاء المواطنين في المكسيك بقوة منذ عام 2006 بسبب أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدّرات.

وما إن نشرت الحكومة هذه الحصيلة حتى سارعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري إلى التأكيد على أنّ "اختفاء الناس في المكسيك مشكلة تعني الجميع: إنّه مشكلة للمجتمع برمّته وللإنسانية".

وكانت هذه اللجنة ندّدت في تقرير أصدرته في أعقاب زيارة أجرتها إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني بـ "الاتجاه التصاعدي المقلق" لعمليات الخطف التي يغذّيها "إفلات مطلق من العقاب".

وأكّدت في تقريرها أنّ المسؤول الأول عن عمليات الخطف هذه هو الجريمة المنظمة، محمّلة كذلك جزءاً من المسؤولية عن هذا الوضع إلى إهمال السلطات العامة، ومطالبة الحكومة المكسيكية "بإجراءات فورية".

بدورها قالت المفوّضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إنّه "ينبغي عدم ادّخار أيّ جهد لوضع حدّ لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ذات البعد الاستثنائي".

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقالت إنّ حصيلة الـ 100 ألف مفقود تؤكّد "الحاجة إلى تعزيز آليات البحث" المعمول بها حالياً.