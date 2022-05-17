بعد 137 يوما على مقاطعة المحاكم.. الأسرى الإداريون في سجون إسرائيل يتوجهون للعصيان

رام الله- في آخر رسالة وصلت لعائلته قبل 10 أيام، قال الأسير خليل عواودة (40 عاما) إنه "مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام وصولا لحريته"، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لا تعلم العائلة عن وضعه الصحي شيئا، وهو الذي دخل يومه الـ76 في الإضراب.

تقول زوجته دلال عواودة إن الاحتلال يتحايل لعدم السماح للمحامي بزيارته، ومع تحديد موعد الزيارات يقوم بنقله للمستشفى، ثم إعادته لعيادة سجن الرملة.

الزوجة التي تحدثت للجزيرة نت بصوت باكِ قلِق، قالت إنه دخل مرحلة الموت البطيء، وبات يعاني من التقيؤ المستمر للدم وتلف أعصاب الأطراف، فلم يعد يقوى على الحركة أو الوقوف وحتى الكلام "معنوياته عالية ولكن جسده تهاوى، هو الآن يخوض معركته بروحه".

عواودة واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين 660 أسيرا، والذي اختار الثورة على قرار اعتقاله الإداري بخوض معركة الأمعاء الخاوية، بينما يجابه بقيتهم هذا القرار بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية منذ 137 يوما، وخطوات تصعيدية جديدة.

هذه الخطوات -بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان- التي سيقوم بها الأسرى داخل غرفهم وأقسامهم، بإرجاع وجبات طعام والطرق على الأبواب وعدم المثول للعدد، في رسالة لمصلحة السجون أن القادم أكبر وأعظم، وقد تقود للتصادم مع الأسرى الإداريين الموزعين على 3 سجون إسرائيلية.

وبحسب ما قاله شومان للجزيرة نت، فإن 70% من الأسرى الإداريين أعيد تجديد الاعتقال الإداري لهم، بالإضافة إلى العشرات الذين اعتقلوا في السابق إداريا لفترات طويلة، كما هي الحال مع عواودة.

سنوات في الاعتقال الإداري

أمضى عواودة سنوات في الاعتقال الإداري المتجدد في السابق، وهو ما جعله يقرر الإضراب فور تحويله إلى الاعتقال الإداري، كما تقول الزوجة "الاعتقال الإداري سرق من عمر خليل الكثير ومنعه من ممارسة حياته العادية أو إكمال مسيرته التعليمية، المرة الأولى قضى أكثر من عامين، ثم 3 سنوات، ولو لم يتخذ هذه الخطوة يمكن أن يمتد اعتقاله الإداري لسنوات أيضا".

إصرار الأسرى الإداريين على مواصلة النضال ضد هذا النوع من الاعتقال يأتي في ظل الارتفاع الكبير في أعدادهم، فقد زاد العدد 160 معتقلا خلال شهر واحد فقط، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بحسب المؤسسات المتابعة لشؤون الأسرى.

وتتمثل الخطوة التي من المقرر أن يخوضها الأسرى الإداريون في "إعلان العصيان" على قوانين السجون، وعدم الانصياع لأوامر إدارة السجون الإسرائيلية والسجانين بالامتثال للعدد أو الخروج للساحات، وهو ما يخلق توترا داخل السجون تسعى إدارة السجون الإسرائيلية لتجنبه دائما.

يقول شومان إن أي إجراءات يتخذها الأسرى تستطيع أن تقلق إدارة السجون وإن توصلها إلى نقطة التصادم مع الأسرى الإداريين، خاصة أنه لا تجاوب خلال الفترة السابقة مع مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية بمستوياتها الثلاثة، وعدم وجود نتائج إيجابية في الحوارات التي تدور بين إدارة الأسرى ومصلحة السجون.

وبحسب شومان فإن المطلوب حاليا "إسناد شعبي ورسمي على كافة المستويات، فهذه الخطوات يمكن أن تتطور إلى دخول الأسرى في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام".

خطوات الأسرى ليست كافية

الاكتفاء بالجهد الذي يقوم به الأسرى ضد هذا الاعتقال ليس كافيا، كما يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لإجبار إسرائيل كمنظومة متكاملة من الجيش والمخابرات والمستوى السياسي، على إعادة النظر بهذا الاعتقال.

وتابع فارس للجزيرة نت "الأسرى الآن رأس الحركة وأطلقوا الشرارة والمطلوب البناء عليها، فالذي يدفع إسرائيل لإعادة النظر في مواقفها هو الحالة الشعبية على الأرض، والتي تنعكس أيضا على المستوى السياسي الفلسطيني والمستوى الدولي".

وإقدام الأسرى على هذه الخطوات سببه تمادي الاحتلال في تطبيق هذا الاعتقال، وهذا واضح من خلال الارتفاع الكبير في الأعداد، كما يقول فارس، وأكثر من ذلك هناك توجه لدى بعض نواب الكنيست الذين تقدموا بمقترحات لتحويل قانون الطوارئ البريطاني الذي اعتمده إسرائيل في الاعتقال الإداري إلى قانون مدني يقره الكنيست.

وتابع أن "مقترح القرار الجديد الذي اطلعنا عليه يتضمن نفس بنود القانون البريطاني مع تغير الصفة من طوارئ لقانون مدني".

وبحسب ورقة حقائق نشرتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان عام 2020، فإن القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري تعود إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، ويستند خلالها القائد العسكري الإسرائيلي على مواد سرية، لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد.

تغطية على الفشل

ويقول فارس "تحاول إسرائيل من خلال هذه الاعتقالات التي ترتفع مع كل حدث على الأرض، التغطية على فشلها في احتواء الشارع الفلسطيني، وإرسال رسالة لمواطنيها أن لديها ما تقوم به للحفاظ على أمنهم".

رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، يوافق ما ذهب إليه فارس في تفسيره لارتفاع أعداد الأسرى الإداريين، ويقول إن معظم الاعتقالات الأخيرة التي جرت في القدس، وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، استهدفت أسرى محررين ومؤثرين حُولوا للاعتقال الإداري.

وتوقع أبو عصب في حديثه للجزيرة نت، مزيدا من الاعتقال الإداري بعد الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم تحويل 15 معتقلا للاعتقال الإداري من مدينة القدس فقط.