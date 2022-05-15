السلطات التونسية تنقذ 81 مهاجرا في البحر بينهم امرأة

أنقذ جيش البحر التونسي أمس السبت 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك عثر عليه إثر تعثره على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط "38 من مصر و32 من بنغلاديش و10 من السودان وواحدا من المغرب".

وغادر المركب في 13 مايو/أيار من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، وفق إفادات المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو/أيار العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وبين 22 و30 أبريل/نيسان الماضي، غرقت 4 قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، مما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

ويصل مئات المهاجرين -معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء- إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15 ألفا و671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12 و883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.