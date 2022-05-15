حريات|تونس

السلطات التونسية تنقذ 81 مهاجرا في البحر بينهم امرأة

LAMPEDUSA, ITALY - JUNE 21: A boat loaded with illegal immigrant is seen on June 21, 2005 in Lampedusa, Italy. Tens of thousands of immigrants land on the Italian coast each year, most of them heading from north Africa on ramshackle boats.In the Mediterranean Sea between Malta and Tunisia, Lampedusa Island is one of the main gateways for illegal immigration from Africa into Europe. According to a report by Amnesty International, Illegal immigrants who land in Italy consistently allege they have been abused, holding centres are overcrowded and no legal assistance is offered. Italian authorities refused to give access to the centres to enable further investigations by Amnesty. The Amnesty International report says 15,647 people were held in the centres in 2004: a 9 per-cent increase on the previous year. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)
السواحل التونسية معبر رئيس للمهاجرين الحالمين بالهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا (غيتي)
15/5/2022

أنقذ جيش البحر التونسي أمس السبت 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك عثر عليه إثر تعثره على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط "38 من مصر و32 من بنغلاديش و10 من السودان وواحدا من المغرب".

وغادر المركب في 13 مايو/أيار من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، وفق إفادات المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو/أيار العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وبين 22 و30 أبريل/نيسان الماضي، غرقت 4 قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، مما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

ويصل مئات المهاجرين -معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء- إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15 ألفا و671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12 و883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر : رويترز