غوتيريش: هجوم كراماتورسك بأوكرانيا انتهاك جسيم للقانون الدولي

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجوم الصاروخي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، داعيا لمحاسبة المسؤولين عنه.

وجاء ذلك في بيان تلاه المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الجمعة، على الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 39 قتيلا مدنيا بينهم 4 أطفال، جراء قصف قالت إنه روسي على محطة قطار مدينة كراماتورساك شرقي البلاد.

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني باستهداف المحطة المذكورة، نافية مسؤولية موسكو بشكل كامل عن الهجوم.

وقال غوتيريش إن الضربة التي تعرّضت لها محطة سكة حديد كراماتورسك، وقتلت وجرحت عشرات المدنيين الذين ينتظرون الإجلاء، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال وكبار السن، وغيرها من الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ غير مقبولة أبدا.

وأضاف أنها تشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجب محاسبة مرتكبيها.

وذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والضرورة الملحة للاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من أجل تمكين الإجلاء الآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في النزاع.

وجدد الأمين العام مناشدته لجميع المعنيين بضرورة وضع حد فوري لهذه الحرب الوحشية، وفق تعبيره.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، من بينها حلف شمال الأطلسي الناتو، والتزام الحياد التام، ومطالب أخرى، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.