كيف يؤثر تقييد الأسرى خلال علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية على أوضاعهم الصحية؟

رام الله– اعتقل الفتى أحمد فلنة في فبراير/شباط 2021 بعد إصابته بـ5 رصاصات في القسم السفلي من جسده. نقله جنود الاحتلال من مكان إصابته بالقرب من قريته صفا وسط الضفة الغربية، بعد أن نكّلوا به وتركوه ينزف على الأرض، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس المحتلة لخطورة حالته. وهناك أجريت له عدة عمليات جراحية. استأصل الأطباء خلالها الخصية اليمنى، دون علم أحد من عائلته.

أفاق فلنة بعد العملية -وهو الذي لم يكن قد أكمل عامه الـ17 بعد- فوجد نفسه وحيدا مقيد اليدين والرجلين في سرير المستشفى وحوله مجموعة كبيرة من الجنود الذين يحرسونه، وهو ما زاد الألم الذي كان يشعر به بعد العمليات الجراحية التي خضع لها، كما يقول شقيقه الأكبر جهاد للجزيرة نت.

ورغم الوضع الجسدي والنفسي الصعب، لم يمهله الاحتلال سوى 4 أيام في المستشفى تلقى خلالها العلاج وهو مقيد اليدين والرجلين، حاله كحال عشرات الأسرى الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات المدنية في إسرائيل للعلاج.

نُقل بعد ذلك إلى قسم الأشبال في سجن مجدو وهناك ساءت حالته الصحية أكثر، مما استدعى نقله مرة أخرى بعد شهر إلى مستشفى "العفولة" الإسرائيلي لإجراء عملية جراحية في قدميه. مكث يومين فقط في "العفولة" خلالهما كان يتلقى العلاج مقيد اليدين والرجلين أيضا.

حكم فلنة بالسجن 6 أشهر بتهمة رشق الحجارة. ولم يشفع له وضعه الصحي بالحصول على إفراج مبكر من المحكمة الإسرائيلية، أو حتى السماح لعائلته بزيارته.

هذه التجربة تركت في نفس الطفل فلنة الكثير، فبالرغم من الإفراج عنه في أغسطس/آب الماضي فإن آثارها لم تغادره حتى الآن، كما يقول شقيقه، وهو ما جعل العائلة تحاول مساعدته بتدخل من معالج نفسي: "أحمد لم يعد كما كان قبل اعتقاله، أصبح انطوائيا وصامتا طوال الوقت، ليس من السهل على طفل أن يتعرض لكل هذا التنكيل ولا يتأثر".





أكثر من 96% من الأسرى تلقوا العلاج مقيدين

وفلنة واحد من 794 أسيرا فلسطينيا تم علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية مقيدي الأيدي والأرجل، بحسب دراسة أجرتها نقابة الأطباء الإسرائيلية، من أصل 1857 أسيرا هم عينة الدراسة، أي بنسبة تتجاوز 96%.

المحرر نضال أبو عاهور من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، واحد من تلك الحالات أيضا. أبو عاهور (47 عاما) اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو مريض ويتلقى العلاج. وحين اقتحم جنود الاحتلال المنزل لاعتقاله كان لا يقوى على الحركة وأنبوبة الأكسجين على وجهه فقاموا بحمله مع الأنبوبة بحمالة.

نقل أبو عاهور مباشرة إلى عيادة سجن الرملة، وهو قسم داخل سجن الرملة ويعتبره الأسرى من أسوأ الأقسام، وخلال فترة علاجه وهو المصاب بالسرطان والفشل الكلوي، كان يحتجز مقيد الرجلين. وعندما تقرر إجراء عملية منظار له في مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي، قضى يومين كاملين مقيد اليدين والرجلين، وهي الحال التي كان عليها خلال فترة اعتقاله التي امتدت 11 شهرا، فكل شهر ينقل لإجراء فحوص في المستشفيات الإسرائيلية مقيدا.

يقول للجزيرة نت: "هل يمكن أن تتخيل مريضا يقضي ساعة ونصفا في البوسطة -وسيلة نقل الأسرى وهي غرفة حديدية ضيقة يتم تقييد الأسير فيها- ثم يوما كاملا في المستشفى أو أكثر مقيد اليدين والرجلين، أحيانا كنت أفضل عدم تلقي العلاج".

التقييد من أدوات الإهمال الطبي

ليس فقط أبو عاهور من كان يفضل عدم تلقي العلاج تجنبا لمعاناة النقل بالبوسطة وتلقي العلاج مقيدا، وكما تقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة للجزيرة نت، فإن عددا من الأسرى المرضى يتواصل مع النادي عبر المحامين رافضين إجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية المهمة لهم لهذا السبب.

وعلقت أماني، في حديثها للجزيرة نت، على دراسة نقابة الأطباء الإسرائيلية التي تغطي فترة عامين فقط، بأن هذا الأسلوب من التعامل مع الأسرى المرضى وتقييدهم خلال تلقيهم العلاج أو خلال نقلهم للمستشفيات عمره عقود.





وبحسب أماني سراحنة فإن هذا النهج -الذي لا يستثنى منه أحد مهما كانت درجة خطورة حالته صحية- في التعامل مع الأسرى المرضى الهدف منه عقاب إضافي، وهو جزء من منظومة كاملة في التعامل مع الأسرى المرضى، الذي طال أيضا الأسيرات اللواتي أنجبن داخل السجون وعددهن 10.

وقالت أماني، التي تتابع كل ما يصدر من السجون منذ 12 عاما من خلال عملها بنادي الأسير، "رصدنا مئات الشهادات للأسرى المرضى سواء خلال نقلهم إلى المستشفيات أو تعامل السجانين والممرضين لهم أثناء تلقيهم العلاج، وخاصة الذين خاضوا إضرابات طويلة عن الطعام، والتي تؤكد على هذا النهج في التنكيل".

مطالبة بلجنة طبية دولية

ما ذهبت إليه أماني سراحنة من أن هذه الدراسة أكدت المؤكد فلسطينيا يعتبره مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج مصدر أهميتها، لأنها صادرة عن جهة إسرائيلية بمستوى نقابة الأطباء، وهو ما يشكل إدانة لدولة الاحتلال على آلية تعاملها مع الأسرى المرضى، التي ترتقي إلى مستوى جريمة تعذيب، بحسب اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال الأعرج للجزيرة نت: "الاحتلال يبرر كل ذلك بذريعة الأمن، وهو بذلك يضرب المواثيق الدولية عرض الحائط".

وانطلاقا من هذه الدراسة التي تؤكد التقارير الفلسطينية التي ترفع إلى المؤسسات الدولية الحقوقية، شدد الأعرج، الذي يتابع مركزه ملف الأسرى المرضى في السجون، على طلب تشكيل لجنة طبية دولية لزيارة السجون والاطلاع على الوضع الصحي فيها وأوضاع الأسرى المرضى.