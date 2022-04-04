رغم ضلوعه بتعذيب آلاف السوريين.. النظام السوري يصدر قانونا لتجريم التعذيب

شمال سوريا- ما تزال الكوابيس والذكريات المؤلمة عن التعذيب تلاحق الصحفي السوري محمد أمين ميرة، الذي قضى 7 أشهر في سجون الأمن العسكري بمدينة حلب، ولم ترحل من مخيلته وسمعه صرخات النساء المعذبات في السجون السرية التي أنشأها النظام السوري بداية الحراك الشعبي ضده في ربيع 2011.

وميرة الذي اعتقل عام 2014 بتهمة تمويل الإرهاب، كان شاهدا على شتى صنوف التعذيب في أقبية المعتقل المظلمة، التي كان المحققون يتلذذون بها أثناء ضربهم المعتقلين بالعصي وخراطيم المياه الغليظة، لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يقترفوها.

ويقول ميرة للجزيرة نت إنه لن ينسى كيف انهال 3 من المحققين بالضرب عليه بكابلات الكهرباء والعصي في غرفة صغيرة حتى أغمي عليه، ثم استفاق على حرارة إطفاء السجائر في صدره، فتوسل إليهم أن يتركوه مقابل التوقيع على جميع التهم.

ويصف الصحفي السوري -الذي خرج من المعتقلات بكفالة مالية- قانون "تجريم التعذيب" الذي أصدره النظام السوري مؤخرا بـ"المهزلة"، معتبرا أن النظام يضع القوانين والدساتير، قبل أن يقوم بخرقها وإفراغها من مضمونها وهدفها على أرض الواقع.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون رقم (16) القاضي بـ"تجريم التعذيب"، وفق ما أقره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مارس/آذار المنصرم.

وتضمنت المادة رقم (2) من القانون تسلسل العقوبات وفقا لخطورة العمل الجرمي أثناء التعذيب، حيث تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد أو المؤقت، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية.





التعذيب منهجية

وقُتل 14 ألفا و537 سوريّا تحت التعذيب بين مارس/آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وكان النظام مسؤولا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل على يده 14 ألفا و338، من بينهم 173 طفلا و74 سيدة، وفق التقرير.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، رأى أن المجلس الذي أقرّ القانون لا يمثل الشعب السوري، مؤكدا أن تعيين أعضائه يتم من قبل الأجهزة الأمنية، "وهو أمر معروف لجميع السوريين".

وأكد عبد الغني -في حديث للجزيرة نت- أن الشبكة تحققت من أسماء أعضاء مجلس الشعب الذي يمثل النظام السوري، حيث تبين أن ثلث أعضائه منتسبون لقوات أمن متورطة بانتهاكات بحق الشعب السوري.

وقال عبد الغني إن التعذيب في سوريا منذ 2011 أصبح نمطا لسياسة الدولة، ومنهجية لدى النظام السوري، وفق تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية وسورية من بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.





تنصل من الجرائم

لكن حقوقيين سوريين ذهبوا إلى أبعد من السخرية من القانون، حيث رأوا فيه محاولة للتنصل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة على النظام في مارس/آذار 2011.

والخطورة من هذا القانون تكمن -وفق الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان- في عدم شموله للجرائم المرتكبة قبل نفاذه المؤرخ في 30 مارس/آذار 2022، عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية.

وقال حوشان -في حديث للجزيرة نت- إن حصر الاختصاص بالنظر في جرائم التعذيب بمحاكم النظام السوري دون غيرها، دلالة واضحة على نيته في تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب من خلال المحاكم الصورية التي أصبح الجميع يعرفها.

ودعا الحقوقي منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، إلى مساعدة وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية العالمية.





ليس كذبة نيسان!

بدورها، سخرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من القانون الذي أصدره النظام السوري بشأن تجريم التعذيب، مستهلة تقريرا لها بعبارة "هذه ليست كذبة نيسان. سوريا التي يعتبر فيها التعذيب أمرا اعتياديا، أصدرت قانونا يجرم التعذيب".

ورأت المنظمة أن من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، لافتة إلى أنها يمكن أن تكون مرتبطة بمحاولات بعض الدول -ولا سيما في أوروبا- محاكمة النظام السوري وبعض الضالعين في التعذيب في سجونه ومعتقلاته.

وفي ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمرا يصعب أخذه على محمل الجد"، وفق تقرير المنظمة.

وطالب التقرير حكومة النظام بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، "والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفين قسرا، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين".