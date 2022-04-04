حريات|بحرين

اتهام البحرين بإجراء ممارسات عقابية ترقى للقتل البطيء بحق المعتقل عبد الهادي خواجة

Abdulhadi Al-Khawaja attending a rights meeting in Manama, Bahrain on October 21st, 2012
عبد الهادي خواجة ناشط بحريني بارز نال جوائز عالمية في مجال حقوق الإنسان (الأوروبية)
4/4/2022

عبرت منظمات ومراصد حقوقية علن قلقها البالغ على صحة المعارض والناشط البحريني عبد الهادي خواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقى للموت البطيء.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها "يساورنا قلق بالغ على صحة عبد الهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، وقد يؤدي إلى العمى نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب".

وكتبت مريم خواجة ابنة الناشط البحريني المعتقل سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر "نحن قلقون جدا بشأن والدي الذي اتصل للتو وقال إنه لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن، وكان يردد: البحرين حرة، فلسطين حرة، ويسقط عملاء إسرائيل، لقد استمروا في قطع المكالمة وهو يحاول الاتصال مرة أخرى، وأرفقت ذلك بتسجل صوتي".

وأضافت "خلال مكالمته قام بتسمية الأشخاص الذين شاركوا أو كانوا مسؤولين عن تعذيبه، ونحن قلقون بشأن الانتقام منه أكثر مما يفعلونه بالفعل".

من جانب آخر، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في دول الخليج عن قلقه البالغ على وضع معتقل الرأي البحريني عبد الهادي الخواجة بعد فرض إدارة السجن سلسلة إجراءات عقابية بحقه كان آخرها حرمانه من الاتصال بعائلته الأسبوع الماضي.

وقال المرصد "إن إدارة سجن (جو) البحريني منعت في فبراير/شباط المعتقل الخواجة من تلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك المواعيد الطبية الخاصة بمتابعة حالة عينه اليمنى، إذ من المحتمل أن يكون مصابا بمرض "الجلوكوما" الذي يهدد بإصابته بالعمى، إضافة إلى حرمانه من العلاج الذي كان يتلقاه للتخلص من آثار التعذيب الذي تعرض له داخل السجن".

وطالب مغردون ونشطاء سلطات البحرين بسرعة التحرك للمطالبة بسرعة إطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد الهادي خواجة من سجون النظام البحريني.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان مناصريه إلى سرعة المطالبة بإطلاق سراح خواجة وجميع السجناء في النظام البحريني.

المصدر : الجزيرة