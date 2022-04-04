اتهام البحرين بإجراء ممارسات عقابية ترقى للقتل البطيء بحق المعتقل عبد الهادي خواجة

عبرت منظمات ومراصد حقوقية علن قلقها البالغ على صحة المعارض والناشط البحريني عبد الهادي خواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقى للموت البطيء.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها "يساورنا قلق بالغ على صحة عبد الهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، وقد يؤدي إلى العمى نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب".

#البحرين: يساورنا قلق بالغ على صحة عبد الهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، وقد يؤدي إلى العمى، نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب https://t.co/8PSXzbx5HA — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 2, 2022

وكتبت مريم خواجة ابنة الناشط البحريني المعتقل سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر "نحن قلقون جدا بشأن والدي الذي اتصل للتو وقال إنه لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن، وكان يردد: البحرين حرة، فلسطين حرة، ويسقط عملاء إسرائيل، لقد استمروا في قطع المكالمة وهو يحاول الاتصال مرة أخرى، وأرفقت ذلك بتسجل صوتي".

موضوع عاجل:

نحن قلقون جدًا بشأن والدي الذي اتصل للتو وقال إنه لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن ، وكان يردد #البحرين حرة #فلسطين حرة، ويسقط عملاء إسرائيل – لقد استمروا في قطع المكالمة وهو يحاول الاتصال مرة أخرى. هذا تسجيل لإحدى المكالمات التي تم قطعها pic.twitter.com/apiwGyEd56 — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) March 30, 2022

وأضافت "خلال مكالمته قام بتسمية الأشخاص الذين شاركوا أو كانوا مسؤولين عن تعذيبه، ونحن قلقون بشأن الانتقام منه أكثر مما يفعلونه بالفعل".

#البحرين| الإجراءات العقابية بحق المعتقل عبد الهادي الخواجة قد ترقى إلى القتل البطيءhttps://t.co/i4HvXBH0WV — Euro Med Monitor in Gulf (@euromedgulf) April 3, 2022

من جانب آخر، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في دول الخليج عن قلقه البالغ على وضع معتقل الرأي البحريني عبد الهادي الخواجة بعد فرض إدارة السجن سلسلة إجراءات عقابية بحقه كان آخرها حرمانه من الاتصال بعائلته الأسبوع الماضي.

وقال المرصد "إن إدارة سجن (جو) البحريني منعت في فبراير/شباط المعتقل الخواجة من تلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك المواعيد الطبية الخاصة بمتابعة حالة عينه اليمنى، إذ من المحتمل أن يكون مصابا بمرض "الجلوكوما" الذي يهدد بإصابته بالعمى، إضافة إلى حرمانه من العلاج الذي كان يتلقاه للتخلص من آثار التعذيب الذي تعرض له داخل السجن".

تحية للمناضل الحقوقي العالمي أ. عبدالهادي الخواجة المعتقل منذ أكثر من 11 سنة بسبب التعبير عن الرأي، يعلن من داخل معتقل الظلم والظلمة ويؤكد للنظام المطبع وللعالم بأن: #البحرين حرة #فلسطين حرة

الحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي

الحرية للحقوقي #عبدالهادي_الخواجة#الحرية_لسجناء_البحرين https://t.co/iBEMcujGSL pic.twitter.com/YYBUMDUuyg — Ali Salman (@Ali_Salman111) March 30, 2022

وطالب مغردون ونشطاء سلطات البحرين بسرعة التحرك للمطالبة بسرعة إطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد الهادي خواجة من سجون النظام البحريني.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان مناصريه إلى سرعة المطالبة بإطلاق سراح خواجة وجميع السجناء في النظام البحريني.