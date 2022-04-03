مريض وحياته في خطر.. زياد العليمي يدخل في إضراب عن الطعام تضامنا مع زملائه

أعلنت الكاتبة المصرية إكرام يوسف دخول نجلها زياد العليمي المحامي الحقوقي والبرلماني السابق في إضراب عن الطعام داخل محبسه تضامنا مع زملائه، مؤكدة أن حياته في خطر.

وقالت إكرام في تدوينة لها أمس السبت إنها عرفت للتو أن "زياد دخل الإضراب عن الطعام تضامنا مع زملائه وتم نقله من السجن من يوم الأربعاء، ومش عارفة (لا أعرف) في أي سجن".

ودعت متابعيها لأن يتضرعوا لها لمعرفة مكانه وأن يحفظه الله وينجيه "زياد مريض سكر وقرحة وضغط، وحياته في خطر، دعواتكم".

ومؤخرا، أعلن عدد من السجناء السياسيين الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم وسوء الأوضاع في السجون.

وأدانت حملة الإفراج عن المحامي والبرلماني زياد العليمي "نقله تعسفيا من محبسه في سجن المزرعة إلى مكان مجهول دون إخطار عائلته أو محاميه".

وأكدت الحملة أن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين السياسيين المصريين في سجن المزرعة "ومن بينهم زياد العليمي والشاعر أحمد دومة والأكاديمي أحمد سمير سنطاوي يستهدف تسليط الضوء على الأوضاع المتردية للسجناء في مصر، والاعتراض على تعرضهم للمعاملة المهينة والتعسفية من قبل القيادات الأمنية بالسجن".

وقالت إن تلك القيادات "ما زالت ترفض تطبيق لائحة السجون وما تتضمنه من بعض حقوق للسجناء".

وذكرت الحملة أن ما يتعرض له العليمي ورفاقه المعتقلون هو "جزء من خطة ممنهجة للانتقام والتنكيل بالقوى السياسية الديمقراطية السلمية، خاصة المعتقلين السياسيين".