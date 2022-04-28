ووتش: حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي وتفاقم أزمة الفقر في أفريقيا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في تدهور الأمن الغذائي في عدة دول في أفريقيا، لكونها تستورد كميات معتبرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت المنظمة أن الحرب أربكت سوق السلع العالمية وتدفقها إلى أفريقيا، مما زاد من ارتفاع أسعار الغذاء المرتفعة أصلا.

وقال مسؤول في المنظمة إن عدة دول أفريقية تعاني أصلا أزمة غذائية، مما يهدد بدفع ملايين الناس إلى الفقر.

ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" (FAO) القول إن مؤشر أسعار سلة السلع الغذائية سجل أعلى ارتفاع له في مارس/آذار الماضي.

كما نقل عن برنامج الغذاء العالمي تحذيره من أنه إذا استمرت الحرب إلى ما بعد شهر أبريل/نيسان فإن أكثر من 170 مليون شخص في أفريقيا سيعانون نقصا حادا في الغذاء.