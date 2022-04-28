حريات|حرب روسيا وأوكرانيا

ووتش: حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي وتفاقم أزمة الفقر في أفريقيا

A combine harvester machine loads grain onto a transport truck near the southern Ukranian city of Nikolaev July 7, 2013. Prices for wheat supplies with 12.5 percent protein content were unchanged at $252 per tonne in the Black Sea on a free-on-board (FOB) basis last week, according to IKAR on July 29. Prices in shallow-water ports rose $1 to $222 per tonne. Picture taken July 7, 2013. REUTERS/Vincent Mundy (UKRAINE - Tags: AGRICULTURE BUSINESS)
آلية حصد تضخ الحبوب على شاحنة نقل بالقرب من مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا في وقت سابق (رويترز)
28/4/2022

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في تدهور الأمن الغذائي في عدة دول في أفريقيا، لكونها تستورد كميات معتبرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت المنظمة أن الحرب أربكت سوق السلع العالمية وتدفقها إلى أفريقيا، مما زاد من ارتفاع أسعار الغذاء المرتفعة أصلا.

وقال مسؤول في المنظمة إن عدة دول أفريقية تعاني أصلا أزمة غذائية، مما يهدد بدفع ملايين الناس إلى الفقر.

ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" (FAO) القول إن مؤشر أسعار سلة السلع الغذائية سجل أعلى ارتفاع له في مارس/آذار الماضي.

كما نقل عن برنامج الغذاء العالمي تحذيره من أنه إذا استمرت الحرب إلى ما بعد شهر أبريل/نيسان فإن أكثر من 170 مليون شخص في أفريقيا سيعانون نقصا حادا في الغذاء.

المصدر : الجزيرة