العفو الدولية فرع بريطانيا تحث السلطات الإماراتية على الإفراج عن محمد الركن

حثت منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا السلطات الإماراتية على الإفراج عن أستاذ القانون الدستوري والمحامي محمد الركن، الذي اعتقل في السجون الإماراتية لنحو 10 سنوات، قبل أن يفرج عنه في يوليو/تموز الماضي ويعاد اعتقاله من جديد.

واتهمت المنظمة في تغريدة لها دولة الإمارات بحجز السجناء ظلما بعد الإفراج عنهم، وفق تعبيرها.

وفي فبراير/شباط 2021 تحدثت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولو عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن داخل السجون الإماراتية، منهم الركن.

وقالت وقتها إن "محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث لم يتعرضوا للتجريم والسجن فقط، بسبب مطالباتهم المشروعة والسلمية باحترام حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بل تعرضوا أيضا لسوء المعاملة في السجن".

Manchester Amnesty calls on @HHShkMohd and @MohamedBinZayed to release @DrAlRoken on July 17th 2022 when his sentence ends! Detaining people beyond their sentence is a brazen contempt for the rule of law. #FreeAlRoken #FreeAlRoken17thJuly pic.twitter.com/ZuysxJmdDq

وقالت إن التقارير التي تلقتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها أولئك المدافعون عن حقوق الإنسان، كالحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأوضحت الخبيرة الأممية أن محمد الركن، المسجون منذ عام 2012 بتهمة "التآمر ضد الحكومة"، يتعرض للحبس الانفرادي على فترات متقطعة، يزعم أنها من دون مبرر أو تفسير. وقد توصل الفريق العامل المعني بمسألة "الاحتجاز التعسفي" (WGAD) في عام 2013 إلى أن هذا الاحتجاز تعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

Ten years ago @DrAlRoken was imprisoned in the #UAE for his peaceful human rights work.

His release date is 17th July.

The UAE has been unjustly detaining prisoners beyond their release dates.

We urge @HHShkMohd @MohamedBinZayed to #FreeAlRoken #FreeEmiratiActivists pic.twitter.com/LDL4UeREeq

— Manchester Amnesty (@amnestymanc) April 26, 2022