حريات|ألمانيا

"يعرفون استخدام الغسّالة".. تصريحات عنصرية لمسؤولة ألمانية تثير ضجة

COTTBUS, GERMANY - FEBRUARY 03: A participant holds a sign 'I'm fed up' in an event organized by the right-wing group 'Zukunft Heimat' (Homeland Future), gather to protest against the high number of mostly Muslim refugees who have moved to Cottbus over the past two years on February 3, 2018 in Cottbus, Germany. State authorities recently halted sending newly-arrived refugees to Cottbus following heightened tensions in the city. In one incident a Syrian teenager wa
من مظاهرة سابقة في ألمانيا نظمتها مجموعة يمينية للاحتجاج على العدد الكبير من اللاجئين ومعظمهم من المسلمين (غيتي)
27/4/2022

أثارت تصريحات لمديرة مفوضية اللاجئين في ولاية بفاريا الألمانية بشأن اللاجئين الأوكرانيين والأفغان جدلا واسعا على الصعيد المحلي وفي منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باستقالتها.

وطالبت مديرة مفوضية اللاجئين في ألمانيا، جوردون بريندل فيشر، في بيان صحفي في 19 أبريل/نيسان، بتقديم أولوية دروس اللغة للاجئين الأوكرانيين بشكل عاجل، وتفضيلهم على اللاجئين العرب والأفغان، مُدّعيةً أنهم قادرون على الاندماج على نحو أسرع مع المجتمع الألماني.

وقالت بريندل فيشر إن اللاجئين الأوكرانيين "لا يطبخون على الأرض ويعرفون استخدام الغسالة من دون عناء تعليمهم، وذلك يجعلهم من وجهة نظرها متحضرين أكثر من غيرهم".

وعلى خلفية تصريحاتها التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، طالب المجلس البافاري للاجئين باستقالة بريندل فيشر، واتهمها بأنها "تشجع التفكير العنصري".

وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تصريحات بريندل فيشر، وطالب بإقالتها لأنها "تؤجج الخطاب العنصري".

وتأتي تصريحات المسؤولة بالتزامن مع أنباء تفيد بطرد عشرات من اللاجئين الأفغان من منازلهم في ألمانيا، ليحلّ مكانهم اللاجئون الأوكرانيون.

المصدر : الجزيرة