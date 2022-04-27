"يعرفون استخدام الغسّالة".. تصريحات عنصرية لمسؤولة ألمانية تثير ضجة

أثارت تصريحات لمديرة مفوضية اللاجئين في ولاية بفاريا الألمانية بشأن اللاجئين الأوكرانيين والأفغان جدلا واسعا على الصعيد المحلي وفي منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باستقالتها.

وطالبت مديرة مفوضية اللاجئين في ألمانيا، جوردون بريندل فيشر، في بيان صحفي في 19 أبريل/نيسان، بتقديم أولوية دروس اللغة للاجئين الأوكرانيين بشكل عاجل، وتفضيلهم على اللاجئين العرب والأفغان، مُدّعيةً أنهم قادرون على الاندماج على نحو أسرع مع المجتمع الألماني.

Das hat man auch nicht alle Tage:

Eine Integrationsbeauftragte, die Migranten diskriminiert!!! @IntB_Bayern pic.twitter.com/CwMCv2G7gs — Arif Tasdelen (@arif_tasdelen) April 21, 2022

وقالت بريندل فيشر إن اللاجئين الأوكرانيين "لا يطبخون على الأرض ويعرفون استخدام الغسالة من دون عناء تعليمهم، وذلك يجعلهم من وجهة نظرها متحضرين أكثر من غيرهم".

وعلى خلفية تصريحاتها التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، طالب المجلس البافاري للاجئين باستقالة بريندل فيشر، واتهمها بأنها "تشجع التفكير العنصري".

وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تصريحات بريندل فيشر، وطالب بإقالتها لأنها "تؤجج الخطاب العنصري".

وتأتي تصريحات المسؤولة بالتزامن مع أنباء تفيد بطرد عشرات من اللاجئين الأفغان من منازلهم في ألمانيا، ليحلّ مكانهم اللاجئون الأوكرانيون.