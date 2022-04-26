لجنة أميركية تشير إلى "تراجع كبير" بالحريات الدينية في الهند

توصلت لجنة أميركية أمس الاثنين إلى أن الحريات الدينية تراجعت "بشكل كبير" في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس، وأوصت مجددا بفرض عقوبات محددة على نيودلهي ردا على الإساءات التي تطال الأقليات الدينية هناك.

وهذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية وضع الهند على قائمة "البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق، ومن المؤكد أن وزارة الخارجية سترفضها قريبا.

وفي تقريرها السنوي أشارت اللجنة -التي أنشئت لتقديم توصيات دون المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة- إلى "العديد" من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، خاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.

وقال التقرير إن "أحوال الحريات الدينية في الهند تدهورت بشكل كبير"، مشيرا إلى "ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل الغوغاء" على الصعيد الوطني في الهند، إضافة إلى اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصرحت رئيسة اللجنة أنوريما بهارغافا للصحفيين بأنه على عكس العامين الماضيين لم يخالف أي عضو في اللجنة التوصية المتعلقة بالهند.

ورفضت الحكومة الهندية بغضب في السنوات السابقة نتائج اللجنة واتهمتها بالتحيز.

وسعى الرئيس الأميركي جو بايدن مثل سلفه دونالد ترامب إلى تعزيز العلاقات مع الهند في مواجهة الصين، ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع مودي الشهر المقبل في طوكيو، في إطار قمة "كواد" (الرباعية) التي تضم أيضا اليابان وأستراليا.