اليمن.. رابطة أمهات المختطفين ترصد اختطاف واعتقال 500 مدني خلال 2021

قالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن إنها رصدت تعرض أكثر من 500 مدني في اليمن للاختطاف والاعتقال خلال عام 2021.

ويسلط تقرير الرابطة الضوء على المختطفين والمخفيين قسرا والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن بحقهم.

واستهل التقرير بذكر الاعتداءات على الحق في الحياة، موضحا أنها تضمنت 3 حالات وفاة، منها حالتان داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما من خلال التصفية بطلق ناري، والأخرى نتيجة الإهمال الطبي.

أما الحالة الثالثة وهي أيضا بسبب الإهمال الطبي، فكانت في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.

وأضاف التقرير أنه رصد تعرض 586 مدنيا للاختطاف والاعتقال، وأن 422 من هؤلاء اختطفتهم جماعة الحوثي بينهم امرأة و13 طفلا.

أما التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، فهي متورطة في اعتقال 109 مدنيين. في حين تورطت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في اعتقال 48 شخصا، بينهم امرأة. أما الـ7 الباقون، فاعتقلتهم قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.

وبيّن التقرير أن 134 مدنيا أخفوا قسرا لدى جميع الأطراف المتورطة في الصراع، منهم 62 مدنيا أخفوا من قبل جماعة الحوثي و59 أخفوا قسرا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و8 أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتي مأرب وتعز، و5 لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.