مصر.. حكم نهائي بالمؤبد لمرشد الإخوان وبراءة 59 آخرين

قضت أعلى محكمة للطعون في مصر بحكم نهائي بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحبوس محمد بديع، وبراءة 59 آخرين في قضية تعود لآواخر عام 2013.

ونقلت الأناضول عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "محكمة النقض أصدرت في جلستها المنعقدة (أمس) الأربعاء حكما نهائيا وباتا بمعاقبة محمد بديع والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد".

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"ارتكاب جرائم، والتحريض على ارتكاب أحداث عنف وقعت في محافظة بورسعيد (شرق) في أغسطس/آب 2013 أسفرت عن مقتل 5″، وهي اتهامات عادة تنفيها الجماعة.

وأضافت الوكالة "تضمّن الحكم الصادر عن محكمة النقض، في الطعن الذي قدمه المحكوم عليهم، معاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم واحد، والقضاء ببراءة 59 آخرين"، دون تفاصيل أكثر.

وصدر أول حكم في القضية في أغسطس/آب 2015 بإدانة المتهمين، قبل أن يطعن المدانون أمام "النقض"، وتلغي الأخيرة في مايو/أيار 2017 الأحكام وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية غير التي سبق أن قضت بالإدانة.

ووفق الوكالة "انتهت محكمة جنايات بورسعيد في إعادة المحاكمة في سبتمبر/أيلول 2020 إلى إدانة المتهمين في القضية مجددا، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، والتي أصدرت حكمها (أمس) الأربعاء بالتأييد".

ولم يصدر بيان من الجماعة بشأن تلك الأحكام، غير أن التنظيم -الذي تأسس عام 1928- اعتبرته السلطات "محظورا" صيف 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي للجماعة من الحكم عقب عام من توليه رئاسة البلاد.