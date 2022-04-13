في استعراض سنوي.. واشنطن تأسف "للتراجع المستمر" في أوضاع حقوق الإنسان حول العالم

أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن أسفها "للتراجع المستمر" في أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وذلك في وقت تؤكّد أنّها وضعت حقوق الإنسان في صلب سياستها الخارجية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عرض خلاله تقرير وزارته السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم- إنّه "منذ سنوات عديدة نشهد تدهورا مقلقا للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في أنحاء عديدة في العالم".

وأضاف "منذ نشرنا تقريرنا السابق" قبل عام "استمر هذا التراجع مع الأسف".

واعتبر بلينكن أنّ الوضع في أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي لهذا البلد هو "أكثر دليل صارخ" على "العواقب الإنسانية لهذا التدهور" في أوضاع حقوق الإنسان، متهما مرة أخرى القوات الروسية بارتكاب" فظائع على نطاق واسع" في المناطق التي احتلتها.





وذكر الوزير الأميركي على وجه الخصوص "جثث أشخاص متروكة في الشوارع وأيديهم مقيدة، ومسارح ومحطات قطارات ومبان استحالت أنقاضا فوق رؤوس مدنيين (…) وشهادات النساء والفتيات اللواتي تعرّضن للاغتصاب والمدنيين المحاصرين والذين يموتون من الجوع والبرد".

وفي تقريرها سلّطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء بادئ ذي بدء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المناهضة للولايات المتحدة، إذ اتهمت الصين مجددا بارتكاب "إبادة جماعية" ضد مسلمي الإيغور، وأكدت أنّ حركة طالبان ضاعفت "الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء ومتظاهرين وصحفيين" منذ استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي.

لكن التقرير وثق أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان في دول شريكة للولايات المتحدة، مثل مصر التي أخذ عليها خصوصا سجن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، وأثيوبيا التي قال إن "جميع المتحاربين" فيها "ارتكبوا فظائع"، مشيرا أيضا إلى أن "آلاف الإثيوبيين معتقلون ظلما في ظروف تهدد حياتهم".

ورفض بلينكن الانتقادات الصادرة عن منظمات حقوقية تعرب عن أسفها لعدم ممارسة إدارة بايدن ضغوطا كافية على دول معينة حليفة للولايات المتحدة.

وشدّد الوزير على أنه "سواء أكانت دولة صديقة أو دولة لدينا اختلافات حقيقية معها، فإن وحدة القياس الخاصة بنا هي نفسها" لأن حقوق الإنسان "عالمية".