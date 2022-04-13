بعد إفراج طبي عنها.. إيران تعتقل مجددا ناشطة حقوقية بارزة

أوقفت السلطات الإيرانية مجددا الناشطة الحقوقية نرجس محمدي -أمس الثلاثاء- بعدما أفرجت عنها لفترة قصيرة لأسباب طبية، وفق ما أفاد أقرباؤها وناشطون إيرانيون.

وكتب طاغي رحماني زوج الناشطة الحقوقية -على حسابه بموقع تويتر- أن عناصر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية حضروا إلى منزل نرجس محمدي في طهران، حيث كانت هي والمصورة الصحافية عاليه مطلب زاده واقتادوهما إلى السجن.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن محمدي ومطلب زاده نقلتا إلى سجن قرتشك للنساء جنوب شرقي طهران، وهو سجن ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان لظروف الاعتقال الصعبة فيه.

وأعرب أقرباء نرجس محمدي عن مخاوفهم بشأن وضعها الصحي؛ إذ تعاني مشكلات في القلب.

وكانت الناشطة صرحت لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية قبل توقيفها بأن مسألة حقوق الإنسان يجب أن تكون "أولوية" للغربيين في مفاوضاتهم مع الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي.

وأوضحت أن العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران "أضعفت الإيرانيين اقتصاديا أكثر مما أضعفت النظام".

وحكم على نرجس محمدي يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن 8 سنوات وبـ70 جلدة لإدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي.

وأفرج عن محمدي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد 5 سنوات أمضتها في السجن، غير أنها أوقفت مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في كرج بضاحية طهران.

وحكم عليها مجددا في مايو/أيار 2021 بتلقي 80 جلدة والحبس 30 شهرا، لإدانتها بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.

ونددت منظمة العفو الدولية بتوقيف محمدي "الاعتباطي"، معتبرة أنها "سجينة رأي مستهدفة فقط لنشاطاتها السلمية من أجل حقوق الإنسان".

ونرجس محمدي معروفة بنضالها الطويل ضد عقوبة الإعدام في إيران، وهي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتصف منظمة "مراسلون بلا حدود" سجن قرتشك بأنه "معروف خصوصا لظروفه الصحية المروعة المخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".