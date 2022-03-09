كشفت مصادر للجزيرة أن سلطات سجن القناطر المصري رفضت استقبال الزميل أحمد النجدي لتدهور حالته الصحية، عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

واعتُقل الصحفي في "الجزيرة مباشر" أحمد النجدي (67 عامًا) في أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر. وفي فبراير/شباط الماضي، جددت السلطات المصرية حبس أحمد النجدي احتياطيا لمدة 45 يومًا، لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم.

وتباشر السلطات المصرية تجديد حبسه بشكل مستمر مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

ويحتاج النجدي إلى عملية قسطرة في القلب، كما يحتاج إلى عملية زرع بديل لركبته المتآكلة، وقد تم منعه من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: نقل الزميل الصحفي #أحمد_النجدي المعتقل بالسجون المصرية إلى جهة غير معلومة رغم تدهور حالته الصحية#مصر pic.twitter.com/7oiuKOs0tr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

وعمل النجدي بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر: هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي، وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين معها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية بلا تهمة.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي هو وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.