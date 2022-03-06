واشنطن تدين قانونا روسيًّا يهدد بسجن الصحفيين 15 عاما

انتقدت الولايات المتحدة بشدة قانونا جديدا أقرّته روسيا، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما على نشر ما يصفه الكرملين "بالأخبار الكاذبة".

وقالت إن هذا القانون -الذي أقره البرلمان الروسي يوم الجمعة ووقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين لاحقا- يقوّض من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن -في بيان- "ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما على الصحفيين".

ويجرّم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.

وقال الكرملين إن بوتين وقّع أيضا قانونا آخر ينص على عقوبات لمن يطالبون بفرض عقوبات تقيد حقوق المواطنين الروس.

وفرَض الغرب بالفعل عقوبات على مئات الأشخاص والعديد من الشركات، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للقانون الجديد، سيخضع من رتبوا هذه الإجراءات العقابية لحظر الدخول إلى روسيا على سبيل المثال، وستتم مصادرة أصولهم المالية وغيرها، كما أنهم ممنوعون من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.