حريات|روسيا

واشنطن تدين قانونا روسيًّا يهدد بسجن الصحفيين 15 عاما

Lawmakers listen to a speech by Russian Prime Minister Dmitry Medvedev during a session at the State Duma, the lower house of parliament, in Moscow, Russia April 19, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin
القانون الجديد أقرّه الدوما يوم الجمعة ووقّعه الرئيس الروسي لاحقا وأصبح نافذا (رويترز)
6/3/2022

انتقدت الولايات المتحدة بشدة قانونا جديدا أقرّته روسيا، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما على نشر ما يصفه الكرملين "بالأخبار الكاذبة".

وقالت إن هذا القانون -الذي أقره البرلمان الروسي يوم الجمعة ووقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين لاحقا- يقوّض من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن -في بيان- "ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما على الصحفيين".

ويجرّم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.

وقال الكرملين إن بوتين وقّع أيضا قانونا آخر ينص على عقوبات لمن يطالبون بفرض عقوبات تقيد حقوق المواطنين الروس.

وفرَض الغرب بالفعل عقوبات على مئات الأشخاص والعديد من الشركات، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للقانون الجديد، سيخضع من رتبوا هذه الإجراءات العقابية لحظر الدخول إلى روسيا على سبيل المثال، وستتم مصادرة أصولهم المالية وغيرها، كما أنهم ممنوعون من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

المصدر : وكالات