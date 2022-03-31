مع استثناء منتسبي حماس والجهاد.. إسرائيل تسمح بزيارة أسرى غزة بعد عامين من الحرمان

غزة- سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدد محدود من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم في السجون، بعد نحو عامين من تجميد العمل ببرنامج الزيارات.

وتمكّن 37 فردا من ذوي أسرى غزة ممن تنطبق عليهم المعايير الإسرائيلية، من زيارة 21 أسيرا من أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال، بحسب بيانات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" المشرفة على تنظيم برنامج الزيارة.

منتهى عودة لم تكن واحدة من هؤلاء المحظوظين الذين اكتحلت عيونهم برؤية أبنائهم، وإن كانت نظرات قليلة من خلف أسلاك وزجاج عازل؛ فالقرار الإسرائيلي أبقى على العقوبات المفروضة على أسرى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي منذ عام 2017، ويقضي بحرمانهم من الزيارة.

منتهى هي زوجة الأسير وائل عودة المعتقل في سجون الاحتلال منذ أغسطس/آب 2015، ويقضي حكما بالسجن 12 عاما، بتهمة الانتماء لحركة حماس.

أهالي 37 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة ينتظرون في حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر "إيرز" شمال القطاع، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لزيارة أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال بعد نحو عامين على توقف الزيارات. 📷 مجدي فتحي pic.twitter.com/aq7GsYDe6m — صور فلسطين (@PalestinianPic) March 29, 2022

سنوات من الحرمان

ولا تخفي منتهى -في حديثها للجزيرة نت- مقدار الألم الذي يسببه "القرار العنصري الإسرائيلي" حرمان أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون.

وقالت هذه الأم التي تتكفل بمفردها بتربية ورعاية أبنائها الستة منذ اعتقال زوجها، إن التأثير النفسي للمنع من الزيارة أصعب وأشد قسوة على أبناء الأسرى، خصوصا الأطفال منهم الذين يكبرون وهم لا يعرفون آباءهم إلا عبر صور غالبا ما تكون قديمة، ولا تعكس الآثار التي أحدثتها معاناة السجن على وجوههم.

وزارت منتهى زوجها وائل في سجن "ريمون" الإسرائيلي آخر مرة برفقة أصغر أطفالهما "سندريلا"، وكانت حينها رضيعة في عامها الأول، وهي اليوم طالبة ذات 6 سنوات، تخطو خطواتها الأولى نحو المدرسة في الصف الأول الابتدائي.

وترى منتهى أن منع الزيارة حصار تفرضه سلطات الاحتلال على الأسرى، ليصبحوا وكأنهم في سجن داخل السجن، وتقول إن مآسي هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي والعنصري" تزداد في المناسبات، سواء الخاصة أو العامة، التي يكون فيها الأسير بحاجة ماسة لرؤية أسرته وأهله وأحبته.

وفي مثل هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان المبارك، "تتأجج الذكريات وتطغى مشاعر الحزن، ليس على الأسير وحده، وإنما على من هم بالخارج وتربطهم به ذكريات وحياة"، وفق تعبير منتهى، المكناة بأم علي.

وتنشط أم علي في "لجنة أهالي الأسرى" عن حركة حماس، وتقول إن اللجنة رفعت مرارا عرائض للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوقية، تطالبهم بالضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن عقوباتها والسماح لجميع أهالي الأسرى بالزيارة، ولكن من دون جدوى.

بعد توقف عدة أعوام..

أهالي أسرى قطاع غزة -عدا أسرى حماس والجهاد- يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة#فلسطين #صباح_الخير pic.twitter.com/wAk77Xrobn — إعلام الأسرى (@AsraMediia) March 29, 2022

وسيلة ضغط

وتستخدم إسرائيل هذه العقوبات كإحدى وسائل الضغط على حماس في ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم الحركة في غزة، وتتمسك بعدم إطلاقهم إلا عبر صفقة تبادل أسرى على غرار صفقة "وفاء الأحرار" المعروفة بـ"صفقة شاليط"، التي تحرر بموجبها زهاء ألف أسير في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويقبع في سجون الاحتلال زهاء 5 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم نحو 220 أسيرا من غزة، جرى اعتقال غالبيتهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، ويقضون أحكاما عالية.

ولم يأت قرار استئناف برنامج الزيارة ببادرة إسرائيلية، وإنما انتزعه "مركز الميزان لحقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية مقرّها غزة) بنجاحه في دحض ادعاءات ما تسمى بـ"مصلحة السجون" ووزارة الأمن الإسرائيلية، بأن المنع سببه جائحة كورونا، وأن الأسرى وذويهم غير مطعمين ضد الفيروس.

ووصفت منسقة "وحدة المساعدة القانونية" في مركز الميزان لحقوق الإنسان المحامية ميرفت النحال هذه الادعاءات بالباطلة، وقالت -للجزيرة نت- "نجحنا بدحض هذه الادعاءات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بوثائق ومستندات تضمنت إحصاءات حول حركة المعابر، وشهادات تفيد بتلقي أهالي الأسرى التطعيمات المطلوبة ضد فيروس كورونا".

وبعد نحو 3 شهور من المداولات، جاء قرار المحكمة باستئناف برنامج الزيارة لذوي الأسرى من غزة، وتضمّن استثناء أسرى حماس والجهاد الذين وصفهم القرار بـ"المصنفين إرهابيين"، وهو ما اعتبرته ميرفت إجراء غير قانوني ويندرج في سياق العقوبات الجماعية المخالفة للقوانين الدولية.

شاهد | أهالي أسرى قطاع غزة – ما عدا أسرى حماس والجهاد – يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد توقف دام عدة أعوام 📹 أنس الشريف pic.twitter.com/IMNvug1ZIT — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 29, 2022

وجاء في نص قرار المحكمة الإسرائيلية: "بعد الفحص مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة، فإنه يسمح بزيارة المعتقلين من قطاع غزة والبالغ عددهم 220، باستثناء 70 معتقلا مصنفين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية، حماس والجهاد، وذلك وفقا للقرار الصادر عن وزير الأمن الداخلي الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وجاء قرار المحكمة برفض الالتماس وتأييد قرار الوزير واستمرار منع الزيارة".

وأكدت النحال أن هذا القرار من المحكمة لا يبرؤها من كونها أداة لتوفير الحماية القانونية، تستخدمها المستويات السياسية الإسرائيلية لتبرير وتمرير قرارات جائرة وغير قانونية.

"فيتو" على أسرى حماس

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت -مطلع الأسبوع الجاري- ممثلين عن منظمات تعنى بالأسرى، بقرار الاستثناء الإسرائيلي لأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتشير بيانات رسمية لـ"جمعية واعد للأسرى والمحررين" التي تشرف عليها حماس في غزة، إلى أن أكثر من 300 أسير ينتمون للحركة في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى أسرى يتبعون فصائل وطنية وإسلامية أخرى، تحرمهم سلطات الاحتلال من حقهم في الزيارة.

وخلال إشرافهم على سفر الدفعة الأولى من أهالي الأسرى للزيارة، قال مدير دائرة الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوسف اليازجي إن إسرائيل سمحت باستئناف برنامج الزيارة وفق المعايير التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا، ومهمة اللجنة -باعتبارها وسيطا محايدا- تسهيل برنامج الزيارة فقط.

وبموجب القانون الدولي الإنساني -والحديث لليازجي- "يقع على سلطات الاحتجاز واجب السماح بالزيارات العائلية على فترات متطابقة، وهو حق مكفول في اتفاقية جنيف الرابعة ولا يمكن تقييده إلا لأسباب أمنية تنظر فيها كل حالة على حدة، وبشكل مؤقت وليس دائماً".