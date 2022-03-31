أمنستي: حملة مطاردة روسية للقبض على مناهضي الحرب في أوكرانيا

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الروسية أطلقت حملة مطاردة عن طريق "تسليح نظام العدالة الجنائية في البلاد بشكل فعال" لمقاضاة المتظاهرين المناهضين للحرب والمنتقدين المؤثرين الذين أعربوا عن معارضتهم للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت ماري ستروثرز، مديرة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "اضطهاد أولئك الذين عارضوا غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا يتجاوز بكثير الجهود السابقة لخنق المتظاهرين والناشطين".

وأضافت أن أولئك الذين "يُقبض عليهم وهم ينتقدون الحرب يواجهون عددًا لا معقولا من التهم التعسفية لمجرد التحدث علانية".

وأشارت المسؤولة الحقوقية إلى أنهم ليسوا متهمين فقط بـ"تشويه سمعة" القوات المسلحة، و"لكن أيضًا بالافتراء والاحتيال أو اتهامات بالإرهاب".

ونقلت العفو الدولية عن منظمة "أغورا" الروسية لحقوق الإنسان القول إنه بعد شهر واحد فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا رُفع ما لا يقل عن 60 قضية جنائية بسبب الاحتجاجات السلمية ضد الحرب أو النقد العلني للسلطات الروسية.

وواجه ما لا يقل عن 46 شخصًا تهمًا جنائية، من بينهم 9 احتُجزوا و3 رهن الإقامة الجبرية، وقد اتُّهموا بعدد لا يحصى من "الجرائم"، بما في ذلك إهانة المسؤولين الحكوميين، والقذف، والتحريض على الأنشطة المتطرفة، والتحريض على أعمال الشغب الجماعية، والكراهية والاحتيال، وتدنيس مواقع الدفن، وفقًا لأغورا.

وشهدت 10 من هذه الحالات على الأقل التحقيق مع المنتقدين بموجب قانون جديد، بتهمة "تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية، وهي تهمة يعاقب عليها بموجب القانون الروسي الجديد بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو 15 سنة إذا تسببت التعليقات في "عواقب وخيمة".