منظمة العفو الدولية تجدد مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن صحفي الجزيرة مباشر ربيع الشيخ

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ.

وقالت المنظمة -في تغريدة على تويتر- إن ربيع الشيخ محتجز تعسفيا منذ 6 أشهر لمجرد عمله قي قناة الجزيرة مباشر، فقد اعتقلته السلطات المصرية فور وصوله إلى القاهرة واتهمته بنشر أخبار كاذبة.

#مصر: الصحفي ربيع الشيخ محتجز تعسفيًا منذ ستة أشهر لمجرد عمله في @AJM_masr. تم القبض عليه فور وصوله إلى القاهرة واتهامه منذ ذلك الحين بـ"نشر أخبار كاذبة". طالبوا @alsisiofficial بإطلاق سراحه الآن#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/d1UYTCloMl — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2022

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال حسين بيومي الباحث المتخصص في الشأنين المصري والليبي في منظمة العفو الدولية إن المنظمة ستواصل مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن صحفي قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ. ووصف بيومي ظروف الاعتقال في السجون المصرية بالسيئة.

وفي أغسطس/آب 2021 ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على ربيع الشيخ، وذلك فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية (الدوحة).

اعتقال الزميل الصحفي بقناة #الجزيرة_مباشر #ربيع_الشيخ فور وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة مع عائلته وحبسه 15 يوما بتهمة نشر "أخبار كاذبة" pic.twitter.com/4nM9YPeuLq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2021

ووقتئذ أمرت نيابة أمن الدولة بحبس الشيخ 15 يومًا بتهمة "نشر أخبار كاذبة".