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منظمة العفو الدولية تجدد مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن صحفي الجزيرة مباشر ربيع الشيخ

مصر.. اعتقال الصحفي بـ”الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ فور وصوله إلى مطار القاهرة (فيديو)
في أغسطس/آب 2021 ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة القبض على ربيع الشيخ (الجزيرة)
29/3/2022

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ.

وقالت المنظمة -في تغريدة على تويتر- إن ربيع الشيخ محتجز تعسفيا منذ 6 أشهر لمجرد عمله قي قناة الجزيرة مباشر، فقد اعتقلته السلطات المصرية فور وصوله إلى القاهرة واتهمته بنشر أخبار كاذبة.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال حسين بيومي الباحث المتخصص في الشأنين المصري والليبي في منظمة العفو الدولية إن المنظمة ستواصل مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن صحفي قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ. ووصف بيومي ظروف الاعتقال في السجون المصرية بالسيئة.

وفي أغسطس/آب 2021 ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على ربيع الشيخ، وذلك فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية (الدوحة).

ووقتئذ أمرت نيابة أمن الدولة بحبس الشيخ 15 يومًا بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند