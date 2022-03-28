بينهم عشرات الأطفال.. عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا يصل إلى 1119

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 1119 مدنيا لقوا حتفهم حتى الآن، وأصيب 1790 منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان شمل الفترة ما بين بدء الحرب في 24 فبراير/شباط ومنتصف ليل 26 مارس/آذار إنه كان من بين القتلى نحو 15 فتاة و32 صبيا، بالإضافة إلى 52 طفلا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة لعدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها قتال عنيف، في حين أنه ما زال من الضروري التأكد من تقارير كثيرة.

وقالت الأمم المتحدة إن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ المتعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية.

وأعلن المدعي العام الأوكراني أمس الأحد مقتل 139 طفلا وإصابة أكثر من 205 منذ بداية الهجوم الروسي.

وفي وقت سابق، حض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أطراف النزاع في أوكرانيا على عدم استخدام أسلحة ثقيلة شديدة الانفجار في المناطق المأهولة، في حين يواصل الجيش الروسي قصف منازل وبنى تحتية مدنية.

وذكر البريطاني كريم خان أنه "إذا كانت الهجمات موجهة عمدا ضد المدنيين، فهذه جريمة. وإذا كانت الهجمات موجهة عمدا ضد أهداف مدنية، فهذه جريمة".

وأضاف المدعي العام في بيان "أحض بشدة أطراف النزاع على تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة".

كما شدد خان على أنه يواصل متابعة التطورات "المقلقة للغاية" للأعمال العدائية.

وتابع أن "أحداث الأيام الأخيرة تجبرني على التأكيد مرة أخرى أن جميع المشاركين في هذا النزاع يجب أن يحترموا بصرامة قواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها".