دعوات في الخرطوم لإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" وعودة الحكم المدني

شارك مئات السودانيين، بينهم محامون، أمس السبت، في تظاهرة بالعاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وحمل المحتجون، في حي الصحافة جنوب الخرطوم، الأعلام الوطنية ولافتة عليها عبارة: "لا للاعتقال التعسفي"، "محامو الطوارئ حراس الحق والعدالة".

وارتدى محتجون زي المحامين (الروب الأسود) وانضم إليهم محتجون آخرون يرتدون زي الأطباء رددوا هتافات: "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات".

وتأتي تظاهرة أمس ضمن فعاليات تنسيقيات لجان المقاومة (المنظمة للاحتجاجات) بولاية الخرطوم لشهر مارس/آذار للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين تحت شعار "محامو الطوارئ – حراس العدالة".

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في "لجان المقاومة"، التي تشارك في تنظيم احتجاجات مستمرة تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل"، لكن السلطات عادة ما تقول إن "توقيف بعض الأشخاص يتم بواسطة السلطات القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 91 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.