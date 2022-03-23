خلصت الولايات المتحدة حسبما أعلن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار (بورما) -بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وأغسطس/آب 2017- ضد الروهينغا المسلمين يرقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال معرض يستضيفه متحف الهولوكوست بواشنطن ويلقي الضوء على مأساة هذه الأقلية.

هذا القرار الأميركي يعد خطوة متقدمة من الناحية القانونية على ما جاء من توصيف في تقرير صادر عن وزارة الخارجية في سبتمبر/أيلول 2018 والذي أشار إلى أن العنف ضد الروهينغا كان واسع النطاق وأنه استهدف تخويفهم ودفعهم إلى الخروج من مناطقهم.

وأشار التقرير إلى أن معظم اللاجئين الروهينغيين الذين نزحوا كانوا شهود عيان على أحداث قتل، وأن ثلثيهم شهدوا حالات إصابة، ونصفهم شهدوا حوادث عنف جنسي، وخُمس من أخذت إفادتهم خلال إعداد التقرير شهدوا أعمال قتل جماعية بحق أكثر من 100 شخص، و75% قالوا إنهم رأوا عناصر من الجيش يقتلون شخصا ما ويحرقون أكواخ المدنيين ومنازلهم.

وعقب بلينكن على هذا التقرير بقوله إن ما حدث يشير إلى "نية واضحة وراء الفظائع الجماعية التي وقعت تستهدف تدمير الروهينغا جزئيا أو كليا من خلال القتل والاغتصاب والتعذيب" واصفا ما حدث بأنه "إبادة جماعية" معتبرا أن ذلك المفهوم "أساسي لفهم الأزمة الحالية في بورما".

ورحب حقوقيون ميانماريون وآسيويون بالقرار الأميركي الذي اعتبر الهجمات على الروهينغا خلال الأحداث الدامية عامي 2016 و2017 إبادة جماعية، وقد ظل ناشطون روهينغيون يطالبون بذلك منذ سنوات، بل حتى منذ أحداث عام 2012 الدامية.

واعتبر كثير من الروهينجيين أن القرار خطوة بالاتجاه الصحيح، وطالبوا باتخاذ خطوات أكثر تقدما من أجل حماية مجتمعهم والأقليات الدينية والقومية الأخرى بميانمار، حيث تزايدت الانتهاكات بحقهم بعد الانقلاب العسكري الأخير في فبراير/شباط من العام الماضي، وفق حقوقيين ميانماريين ودوليين.

هل الانتهاكات تقتصر على عام 2017؟

كانت تقارير حقوقية دولية وآسيوية وميانمارية معارضة قد وثقت ما قام به الجيش من أعمال قتل وحرق واسعة لسكان شمال غرب ولاية أراكان (راخين) قرب الحدود مع بنغلاديش، إضافة إلى ارتكاب جرائم اغتصاب وحرق قرى بأكملها، وأدت تلك الحملة لتشريد ما بين 850 ألفا ومليون شخص ذلك العام إلى بنغلاديش المجاورة.

لكن الانتهاكات بحق الروهينغا تمتد لبضعة عقود مضت، حيث نفذت عدة عمليات أمنية وعسكرية كان هدفها الرئيس دفعهم إلى الهجرة واللجوء إلى خارج بلادهم وتقليل عددهم باعتبارهم ظلوا أكثرية في كثير من مناطق أراكان تاريخيا ومنذ قرون.

وقد تحقق ذلك منذ بدء الحملات ضدهم في ستينيات القرن الماضي، وتكررت خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وعام 2012 ثم 2016 و2017 وما تلاها، وبهذا فإن أغلبية قومية الروهينغا اليوم تعيش خارج البلاد، وبقي منهم داخل أراكان أقل من مليون نسمة فقط حسب تقديرات روهينغية.

ولا يُعرف إن كان هذا التوجه الأميركي يعني فتح ملفات سابقة أو انتهاكات وقعت حسب معارضين وحقوقيين دوليين وآسيويين خلال عام مضى، حيث يطالب ناشطون بالتعامل مع ما جرى عام 2012، وآخرون يتحدثون عما حدث بعد عام 2017، واللافت أن وزير الخارجية الأميركي أشار إلى القادة العسكريين بميانمار الذين قادوا حملة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا عامي 2016 و2017 متورطون أيضا في انتهاكات وقعت بحق أقليات أخرى دينية وقومية.

وأضاف بلينكن بأن هؤلاء الجنرالات هم أنفسهم الذين أسقطوا الحكومة المنتخبة ديمقراطيا مطلع فبراير/شباط من العام الماضي، واعدا بدعم مالي لمزيد من التحقيقات المستقلة، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية توسع الفترة والقضايا التي يتعامل معها المجتمع الدولي حقوقيا وسياسيا.

ماذا بعد هذه الخطوة؟

رحب ناشطون روهينغيون لاجئون بالقرار الأميركي داعين إلى أن يكون أولى خطوات تغيير المشهد الذين يعيشونه منذ عقود، لاسيما خلال العقد الأخير، فالروهينغا يحلمون بوطن يعترف بهم مواطنين لا أن يصنفوا غرباء مطاردين.

وقد رحب القائم بأعمال رئيس حكومة الظل الوحدوية المعارضة "دوا لاشي لا" بالقرار الأميركي وأقرت حكومته، المكونة من ميانماريين منتخبين لبرلمان عام 2020 الذي أسقطه الجيش بانقلاب فبراير/شباط 2021، بحدوث سلوكيات التمييز العنصري ضد الروهينغا وما مهد من سياسات لارتكاب المذابح ضدهم.

واعتبرت المعارضة القرار الأميركي داعما لقرارات هيئات الأمم المتحدة الحقوقية وممثليها ومقرريها الخاصين، ودعت حكومة المعارضة واشنطن إلى دعم الأمم المتحدة لإحالة ملف الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيما جرى في البلاد منذ يوليو/تموز 2002.

من جانب آخر، أكد بلينكن أن بلاده شاركت ما لديها من معلومات وتقارير مع غامبيا الدولة الأفريقية المسلمة التي مازالت تترافع ضد عسكر ميانمار بمحكمة العدل الدولية، وقال الوزير "بتعهد هذا اليوم تؤكد الولايات المتحدة التزاماتها الواسعة لدعم الروهينغا على الخروج من دائرة الإبادة الجماعية نحو الحقيقة والمسؤولية، ومن أجل أن يكون لهم أرض ترحب بهم كمواطنين متساوين مع غيرهم وحيث تحترم حقوقهم وكرامتهم مع جميع شعب بورما" وهو الاسم القديم الذين كان يطلق على هذا البلد قبل أن يغير العسكر اسمه إلى ميانمار عام 1989.

كيف يتعامل المجتمع الدولي مع عسكر ميانمار؟

فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على حكومة العسكر في ميانمار مرحلة ما قبل انتخابات عام 2015، وكان هناك أمل بتحسن الأحوال بعد تلك الانتخابات، لكن نكسة حقوقية وسياسية وإنسانية وقعت في البلاد بحق الأقليات بعد ذلك، ليتجدد مسار العقوبات بعد انقلاب العام الماضي أهمها ما يتعلق بتسليح الجيش.

وتسعى رابطة آسيان -من دون فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط كما كان حالها خلال عقد التسعينيات- إلى إيجاد سبل حوار وتهدئة للعنف الدائر في ميانمار حاليا، لكن دون أن يكون ذلك مختصا بموضوع الروهينغا فقط، بل بالوضع الإنساني والسياسي للبلاد وما أفرزه انقلاب العام الماضي.

لكن هذه الجهود -التي تجددت بوفد من رابطة آسيان وصل إلى العاصمة الميانمارية عشية إعلان الولايات المتحدة اعتبار ما حصل للروهينغا إبادة جماعية وجريمة بحق الإنسانية- لم تثمر عن أي حلول سلمية ملموسة حتى الآن ولا أفق وفاق وطني يوقف المواجهات بين الجيش والقوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة.

من يقف وراء تسليح جيش ميانمار؟

انتهاكات عسكر ميانمار تفتح ملف تسلحه، وكان توم أندريوس المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار قد طالب أواخر الشهر الماضي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للمناقشة والتصويت بشأن قرار يمنع على الأقل وصول أسلحة للجيش الميانماري التي قال إنها تستخدم للهجوم على المدنيين وقتلهم.

ونشر أندريوس تقريرا مفصلا عن مصادر تسليح الجيش الميانماري، مشيرا إلى أن اثنين من أعضاء مجلس الأمن هما من أبرز مزودي الأسلحة لميانمار، وهما روسيا والصين -على حد قوله في تقريره- إضافة إلى صربيا التي قال إنها سمحت بتصدير مدفعية وصواريخ إلى ميانمار. وقال إن تصدير السلاح من الدول الثلاث هذه إلى ميانمار يتم، وهي "تعلم بأنها ستستخدم في الهجوم على المدنيين وتتسبب في انتهاك محتمل للقانون الدولي".

وقد تشرّد في ميانمار بعد نزوح الروهينغا خلال عام مضى أكثر من 440 ألف مدني من مختلف القوميات المسلمة والمسيحية والبوذية، ويعرف خلال العقود الماضية أن أبرز حلفاء ميانمار هما روسيا والصين مع علاقات اقتصادية لها بدول آسيوية أخرى.

واللافت أن التقرير المذكور أشار إلى أن دولا أخرى باعت لميانمار أسلحة بقيم أقل ومنها: إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأوكرانيا، وربما كان ذلك قبل الانقلاب الأخير وبكميات أقل، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت قرارا في يونيو/حزيران من العام الماضي يدعو دول العالم إلى منع تدفق السلاح إلى ميانمار، لكن أندريوس قال إن ذلك القرار لم يقوض قدرة عسكر ميانمار على القيام بهجمات على المدنيين، حسب قوله.