كييف- في طابور أمام أحد البنوك بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، وقفت إيرينا مع ابنتيها وحقيبة سفر واحدة تجلسان عليها، بعد أن نزحت من مدينة خاركيف شرقي البلاد هربا من القصف، تاركة خلفها زوجا يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية.

تقول الأم "جئنا بالقطار إلى هنا. ننام منذ عدة أيام في أماكن يحددها لنا المتطوعون، في المدارس أو رياض الأطفال غالبا. من يملك المال يستأجر شقة أو يغادر البلاد، ومن لا يملكه يرهن حياته للمجهول".

وتابعت "أريد الخروج من جحيم التفكير بمستقبل طفلتيّ كلما نظرت إليهما. تعطّلت المدارس في خاركيف، وهي مكتظة في لفيف، ولا أفق لحل قريب. لا أريد خسارة المزيد من الوقت، وآمل أن يساعدني المتطوعون في دول الجوار للوصول إلى مكان يستقبلنا ويحتضن أطفالي في المدارس".

كانت إيرينا تتحدث للجزيرة نت عن حال معظم العائلات الأوكرانية القلقة على مستقبل أطفالها تحت الحرب، حيث أصبح الأطفال أبرز ضحايا الحرب الروسية، وانقلبت حياتهم سريعا رأسا على عقب.

بداية التحول كانت في حياة الملاجئ التي لم يستوعبها كثير من الأطفال، وكانت سببا دائما لبكائهم خوفا وبردا، ثم بعمليات النزوح داخليا، التي أبعدتهم عن بيوتهم ومدارسهم، ناهيك عن رحلات اللجوء إلى دول الجوار، التي فرّقت بين الأطفال وآبائهم الذين لا يسمح لهم بالخروج خلال الحرب.

كثير منهم، وخاصة في المناطق المتاخمة للحدود مع روسيا، تركوا ذكريات الطفولة في بيوت ومدارس مدمرة، فالحرب أتت على آلاف المباني السكنية، وعلى 489 مدرسة وروضة أطفال، منها 69 دمرت بالكامل، بحسب إحصائيات حكومية.





أرقام تزيد بلا توقف

وبلغة الأرقام، تكشف الإحصائيات الأممية والأوكرانية إحصاءات مأساوية لعمليات النزوح واللجوء بين الكبار والصغار، تزيد بوتيرة يومية دون توقف.

وأعلنت السلطات الأوكرانية السبت أن 6.5 ملايين نسمة نزحوا داخليا عن مناطق الصراع، و3.2 ملايين لجؤوا إلى دول الجوار.

وبحسب بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين من الأطفال، حتى 15 مارس/آذار الجاري، نحو 1.5 مليون، أي ما يقارب ثلثي عدد اللاجئين عموما، ومعظم الثلث الأخير من النساء والأمهات.

وفي هذا الصدد، يشير البيان إلى أنه "في كل دقيقة يسجل لجوء 55 طفلا، وفي كل يوم يسجل لجوء 75 ألف طفل أوكراني".

أما حصيلة القتلى في صفوف الأطفال، فبلغت، بحسب السلطات الأوكرانية، 115 قتيلا، و140 مصابا، حتى 20 مارس/آذار.

"أغلقوا الأجواء وأنقذوا الأطفال"

وفي حين لم تجد نداءات السياسيين لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا استجابة بما يغير معادلة سير العمليات العسكرية ويعزز قدرة البلاد على التصدي لها، تتصاعد نداءات تربط هذا المطلب بحصيلة القتلى في صفوف المدنيين عموما، والأطفال على وجه الخصوص.

ومع مطلب "أغلقوا الأجواء"، شهد وسط مدينة لفيف الجمعة وقفة رمزية بعنوان " ثمن الحرب"، ضمت 109 عربات أطفال فارغة، في إشارة إلى حصيلة القتلى بين الأطفال حتى ذلك اليوم.

وفي وسط المدينة التي تعتبر "الأكثر أمنا"، وآوت إليها أعداد كبيرة من النازحين، وجّه عمدة لفيف، أندريه سادوفي، رسالة للغرب قال فيها " قرار إغلاق الأجواء يعني إيقاف الحرب. افعلوا ذلك قبل فوات الأوان.. لا تظنوا أنكم بعيدون عن تكرار ما يحدث هنا في بلدانكم لاحقا".

تداعيات نفسية خطيرة

وفي زحمة الصدمات من حولهم، يحذّر خبراء علم النفس من تداعيات خطيرة بدأت ملامحها على الأطفال والمراهقين، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية الأكثر توترا، والتي قضوا فيها أياما طويلة بسبب الحصار.

وأشارت خدمة "الخط الساخن الوطني للأطفال والشباب"، التي أطلقتها أوكرانيا للحد من هذه التداعيات، إلى انتشار سلوكيات بين شريحة واسعة من الأطفال، كالعدوانية والانطوائية والخوف من جميع الأصوات الغريبة، إضافة إلى الشعور بالذنب والخجل من بعض الأحداث التي عاشوها.

وبحسب خبراء في الخدمة، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال ستحتاج إلى "برنامج إعادة تأهيل نفسي" بعد الحرب.