الخرطوم- بمجرد أن تنفض المواكب الجماهيرية في الخرطوم، تحتشد وسائل التواصل الاجتماعي بالعشرات من مقاطع الفيديو والصور والشهادات الإفادات التي تكشف انتهاكات جسيمة يمارسها أفراد من القوات النظامية في ساحات التظاهر وداخل الأحياء القريبة من مواقع الاحتجاجات، كما ازدادت بنحو مضطرد حوادث النهب تحت تهديد السلاح في الطرقات العامة بنحو أشاع قلقا واسعا دفع كثيرين للتسلح لمواجهة الوضع الأمني المتردي.

وقبل أن تستفيق الخرطوم من هول جريمة اغتصاب جماعي لشابة من دولة جنوب السودان، وقعت الاثنين الماضي أسفل جسر المسلمية وسط الخرطوم، ونفذتها قوة ترتدي زي شرطة الاحتياطي المركزي، حسب رواية الضحية، فجعت الأوساط السودانية أول أمس الأربعاء بمقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعد خروجه من البنك بلحظات، حيث اعترضته قوة بزي نظامي وأوسعته طعنا، واستولت على مبلغ مالي كان بحوزته أمام مرأى عشرات المارة في الطريق.

وتتزاحم الروايات يوميا عن مظاهر انفلات أمني كبير في العاصمة السودانية أبطاله في الغالب أفراد بزي قوات نظامية، في حين تعزز الانتهاكات التي تشهدها المواكب اليقين باستفادة العسكر من حصانة بعدم المساءلة، بموجب قرار أصدره رئيس مجلس السيادة ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لأحكام قانون الطوارئ.

ومنح أمر الطوارئ رقم (3) القوات النظامية -وبينها جهاز المخابرات- سلطات "اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص"، كما نص الأمر على منع اتخاذ إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تنفذ أمر الطوارئ وحماية السلامة العامة المعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، ينتظم آلاف السودانيين في مظاهرات شبه متكررة بالعاصمة والولايات للاحتجاج "على سيطرة الجيش على السلطة التي كان نتاجها عزلة دولية وإقليمية للسلطة العسكرية، التي رغم اجتهادها في تطعيم مجلس السيادة بعناصر مدنية فإنها عجزت عن التوافق على رئيس وزراء وحكومة مدنية، مما فاقم حالة الفراغ التي تعيشها البلاد"، يقول نشطاء.

وتثير الانتهاكات المستمرة لقوى الأمن المكلفة بقمع الاحتجاجات ردود أفعال غاضبة وسط السودانيين، لا سيما مع صمت الجهات الرسمية حيالها في حين تستمر حوادث السلب والنهب والقتل والاستهداف الدامي للمتظاهرين، إذ وصل عدد ضحايا الاحتجاجات خلال الـ5 أشهر الماضية إلى 87 قتيلا بحسب لجنة الأطباء المركزية، بينما أحصت منظمة "حاضرين" الطوعية 3400 مصاب بينهم 500 لا يزالون يتلقون العلاج داخل السودان وخارجه.

وتتولى تشكيلات عديدة من القوات النظامية التصدي للمتظاهرين، وتشمل قوات الشرطة والاحتياطي المركزي والدعم السريع والجيش الذي توجد عناصره في العادة بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة والمؤسسات الحكومية المهمة.

وبرغم ردود الفعل العنيفة التي خلفتها حادثة الاغتصاب الجماعي في الخرطوم، فإن رئاسة الشرطة تجاهلت الواقعة، ثم أصدرت -في اليوم ذاته- بيانا بشأن مقطع فيديو ظهر فيه عدد من منسوبيها يعتدون على مُعلم في نيالا عاصمة جنوب دارفور وهو ما فجر غضبا عارما هناك، مما دفع لجنة الأمن التي يرأسها الوالي إلى تقديم اعتذار رسمي للمعلمين والإعلان عن توقيف قائد القوة التي اقتحمت المدرسة واعتدت على المعلم.

وأكدت رئاسة قوات الشرطة -في بيانها- أن المعلمين محل احترام وتقدير، وتعهدت بمتابعة نتيجة التحقيق العاجل في المقطع واتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة تجاه مرتكبيه.

Shocked by allegations that a young woman, bus passenger, was gang raped by Central Reserve Police officers in #Khartoum yesterday following dispersal of a protest. The authorities should conduct an immediate investigation to identify those responsible and bring them to justice.

— Adama Dieng (@AdviserAdaDieng) March 15, 2022