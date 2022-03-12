قالت السفارة الأوكرانية في أنقرة، اليوم الجمعة، إن 86 مواطنا تركيا يحتمون داخل مسجد في ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا فيما تواصل القوات الروسية قصف المدينة، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت السفارة، عن السلطات المحلية في ماريوبول، أن القوات الروسية تقصف المدينة، بما في ذلك المسجد، منذ ساعات الصباح الباكر، وقالت إن 34 من المواطنين الأتراك الموجودين هناك هم أطفال.

وكتب بيوتر زالوفسكي، مراسل مجلة الإيكونوميست، على حسابه في تويتر أن "القوات الروسية قصفت مسجد ماريوبول"، ولم يتبين تسبب القصف على المدينة بأضرار ملموسة للمسجد.

Russian forces are shelling the Mariupol city mosque, where 86 Turkish citizens, including 34 children, have taken shelter, says Petro Andryushchenko, adviser to the Mariupol mayor. https://t.co/94lKsU1SM5 — Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 11, 2022

وقالت أوكرانيا، الجمعة، إن الوضع في ماريوبول حرج الآن، حيث شددت القوات الروسية الخناق حول المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود، بينما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن ماريوبول أصبحت الآن مطوقة بالكامل، واتهم المسؤولون الأوكرانيون روسيا بتعمد منع المدنيين من الخروج ووقف وصول القوافل الإنسانية.

مسجد سليمان وروكسولانا

لا يزال المسجد، الذي شيده تركي خير تخليدا لذكرى سليمان القانوني وزوجته روكسولانا، في مدينة ماريوبول في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، محط اهتمام العديد من الأشخاص الذين يأتون إلى المدينة، وكذلك المسلمين.

والمسجد المطل على بحر آزوف هو مركز ديني ومكان شعبي للترفيه، تم بناؤه على أراضي منتزه بريمورسكي تكريما للسلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا المولودة في روهاتين غرب أوكرانيا الحالية.

استمرت أعمال البناء 3 سنوات، وتم تمويلها من قبل الشتات الأذربيجاني في المدينة ورجل الأعمال التركي صالح جيهاني بدعم من مجلس المدينة، وتم بناء المسجد على صورة وشبه مسجد السليمانية في إسطنبول.

وتم الافتتاح الكبير للمركز الإسلامي والمسجد في 2007.

بالإضافة إلى النافورة، يوجد في حديقة الجامع بركة سباحة شيدت تخليدا لذكرى السلطان العثماني سليمان القانوني وزوجته.

ونقل تقرير سابق لموقع (TRT haber) التركي، عن ياسين شغداش، إمام المسجد الذي عينته رئاسة الشؤون الدينية، إن اسم المسجد هو "مسجد سليمان العظيم"، لكن تم تسمية المسجد بكلا الاسمين منذ البداية، كلاهما لأنه كان يُعتقد أنه سيكون من السهل الحصول على إذن لأن زوجة السلطان روكسولانا كانت أوكرانية.

بالإضافة إلى كونه مكانًا للعبادة، فإن المسجد، والذي تم تضمينه أيضًا في دليل المدينة السياحي، يزوره الكثير من الناس كل يوم.

وذكر إمام المسجد شغداش أن المسلمين الذين يأتون للعبادة هم في الأساس من الأذريين والتتار، وأن المسجد يكاد يكون ممتلئًا، خاصة يوم الجمعة.