قالت السفارة الأوكرانية في أنقرة، اليوم الجمعة، إن 86 مواطنا تركيا يحتمون داخل مسجد في ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا فيما تواصل القوات الروسية قصف المدينة، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت السفارة، عن السلطات المحلية في ماريوبول، أن القوات الروسية تقصف المدينة، بما في ذلك المسجد، منذ ساعات الصباح الباكر، وقالت إن 34 من المواطنين الأتراك الموجودين هناك هم أطفال.

وكتب بيوتر زالوفسكي، مراسل مجلة الإيكونوميست، على حسابه في تويتر أن "القوات الروسية قصفت مسجد ماريوبول"، ولم يتبين تسبب القصف على المدينة بأضرار ملموسة للمسجد.

Russian forces are shelling the Mariupol city mosque, where 86 Turkish citizens, including 34 children, have taken shelter, says Petro Andryushchenko, adviser to the Mariupol mayor. https://t.co/94lKsU1SM5

— Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 11, 2022