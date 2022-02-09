رايتس ووتش تنتقد الهند لاحتجازها صحفيا كشميريا بموجب قوانين تعسفية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الهندية ألقت القبض على الصحفي الكشميري البارز فهد شاه بتهم سياسية الدوافع كجزء من حملة الحكومة على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في جامو وكشمير.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2019، واجه ما لا يقل عن 35 صحفيًا في كشمير، بسبب تقاريرهم، استجواب الشرطة أو مداهماتها أو تهديداتها أو الاعتداء الجسدي أو قضايا جنائية ملفقة.

وقُبض على شاه، وهو رئيس تحرير موقع إخباري رائد ومقره كشمير، في الرابع من فبراير/شباط 2022 ووجهت إليه تهمة التحريض على الفتنة ودعم الإرهاب، بعد أن أفاد موقعه بوقوع إطلاق نار في بولواما في يناير/كانون الثاني قتلت فيه قوات الأمن 4 أشخاص زعمت أنهم من المسلحين.

ورأت الشرطة أن شاه نشر محتوى "معاديًا للوطن" على وسائل التواصل الاجتماعي "يمجد الأنشطة الإرهابية وينشر أخبارًا كاذبة ويحرض الناس".

واستجوبت الشرطة شاه واحتجزته عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب كتاباته.

وقالت ميناكشي جانجولي، مديرة قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن "اعتقال فهد شاه ليس سوى أحدث محاولة من جانب الحكومة الهندية لتخويف وسائل الإعلام بسبب قيامها بعملها والإبلاغ عن الانتهاكات".

وأضافت أنه "بدلا من ضمان العدالة في انتهاكات قوات الأمن في كشمير، تهتم الحكومة أكثر بإسكات أولئك الذين يسلطون الضوء على هذه الانتهاكات".

ووفق المنظمة الحقوقية، يأتي اعتقال شاه وسط تزايد المضايقات والتهديدات والمحاكمات للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في جامو وكشمير. فقد كثفت الحكومة حملتها "القمعية" بعد أن ألغت وضع الحكم الذاتي الخاص للولاية في أغسطس/آب 2019 وقسمته إلى منطقتين خاضعتين للحكم الفدرالي.