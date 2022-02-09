مذابح وعمليات اغتصاب.. ضحايا نزاع تيغراي يقاضون أديس أبابا أمام هيئة أفريقية

رفعت منظمة قانونية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوى ضدّ السلطات الإثيوبية، بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحقّ مدنيين في منطقة تيغراي التي تشهد حربا دامية.

وخلال الصراع المستمر منذ 15 شهرا، صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ممّا دفع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها أديس أبابا.

وأمس الثلاثاء، قالت منظمة "العمل القانوني العالمي" (غير الربحية) إنّها "تمثّل ضحايا من تيغراي قدّموا شهادات في القضية ولكن لم يتم إدراجهم مشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة".

وأفاد بيان صادر عن محامي المنظمة بأنّ "إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الأفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات القتل الجماعي وخارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين".

وأضاف البيان "تطالب الشكوى بأن تأمر اللجنة الأفريقية إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في تيغراي، والسماح بوصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة دون قيود، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، خاصة في تيغراي".

ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لقي الآلاف حتفهم، بينما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، بينما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

والشهر الماضي، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ ما يقرب من 40% من سكان تيغراي يعانون من "نقص حاد في الغذاء"، إذ أجبر نقص الوقود عمال الإغاثة على إيصال الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى سيرا على الأقدام.