منظمتان حقوقيتان: اعتقال أطفال في دار للأيتام بالبحرين لا يمثل تحسنا في إصلاحاتها التي روجت لها

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية -في بيان اطلعت الجزيرة على نسخة منه- أن السلطات البحرينية تحتجز 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما في دار للأيتام بالبحرين.

وأضافت المنظمتان الحقوقيتان -في بيان مشترك- أن السلطات لم تعط أهالي الأطفال أي مبرر مكتوب لاعتقالهم أسابيع، ومنعت حضورهم أثناء استجواب الأطفال وحتى زيارتهم.

وأوضحت المنظمتان أن الأطفال من منطقة سترة، وتم احتجازهم بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو" لرعاية الطفولة التي يصفها موقع حكومي بأنها مؤسسة لرعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المتصدعة.

وحسب بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، فإن الأطفال تم اعتقالهم بدعوى أنهم ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021.

وقال بيل فان إسفلد المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش إن البحرين روّجت العام الماضي لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس أطفال في دار للأيتام تعسف لا يمثل تحسنا، مضيفا أن معاملة هؤلاء الأطفال بمثابة اختبار لاحترام حقوق الطفل في البحرين، وأن السلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار.