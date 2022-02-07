حريات|الولايات المتحدة الأميركية

خاطف الطائرة رقم 20.. لجنة أميركية توصي بالإفراج عن سعودي معتقل بغوانتانامو

epa01172792 (FILE) A file picture dated 10 October 2007, screened and cleared by the US Department of Defence officials, shows a detainee sitting alone in a common area of the Camp Delta 4 cell block at U.S. Naval Base, Guantanamo Bay, Cuba on 09 October 2007. According to media reports in November 2007, US President George W. Bush considers to prepare the closing of the prison and to grant the detainees a larger amount of rights, 14 November 2007. The U.S. Government currently maintains custody of approximately 340 enemy combatants in the 'Global War on Terrorism' at Guantanamo Bay, Cuba. EPA/SHAWN THEW THIS PICTURE HAS BEEN SCREENED AND CLEARED BY U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE
صورة تعود لعام 2007 تم فحصها وإجازتها من قبل مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية لأحد معتقلي غوانتانامو (الأوروبية)
7/2/2022

أوصت السلطات الأميركية بالإفراج عن معتقل سعودي في سجن غوانتانامو العسكري يدعى محمد القحطاني يشتبه في أنه شارك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفقا لوثائق نُشرت الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية التي أوردت الخبر أن لجنة المراجعة في معتقل غوانتانامو خلصت إلى أن حبس القحطاني "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطير"، مطالبة بترحيله إلى موطنه الأصلي السعودية.

وكان القحطاني اتهم بأنه خاطف الطائرة رقم 20، الذي كان يفترض أن يشارك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأعلنت اللجنة أن المعتقل السعودي "مؤهل للترحيل"، وأوصت بمشاركته في برنامج لإعادة التأهيل بمركز لإعادة دمج "الجهاديين" السابقين في السعودية، كما أشارت إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار "الحالة النفسية السيئة للغاية للمعتقل" و"الدعم الأسري الذي يمكن أن يحصل عليه" و"جودة" الرعاية التي سيتلقاها في بلده، مؤكدة ضرورة فرض إجراءات أمنية عليه، بما في ذلك المراقبة والقيود على السفر.

وكان القحطاني من أوائل السجناء الذين نُقلوا إلى معتقل غوانتانامو في يناير/كانون الثاني 2002، وتم توثيق التعذيب الذي تعرض له على نطاق واسع، حيث تعرض على وجه الخصوص لنظام الحبس الانفرادي المطول والحرمان من النوم أو الإذلال المرتبط بدينه.

واعترفت سوزان كروفورد، القاضية العسكرية التي ترأست المحاكم الخاصة بغوانتانامو، عام 2009 بهذا الأمر قائلة "عذبنا القحطاني". منوهة بأنه "لهذا السبب" لم تحل هذه القضية إلى العدالة الاستثنائية التي أُنشئت لمعتقلي السجن العسكري.

وكان القحطاني وصل إلى مطار أورلاندو بولاية فلوريدا في الرابع من أغسطس/آب 2001، لكن سلوكه لفت انتباه أحد ضباط مصلحة الهجرة الذي اعتقد أنه يريد الدخول والاستقرار في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فتم منعه من دخول البلاد وأُعيد إلى دبي.

وأفضت التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 -التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص- إلى الكشف عن اسمه والقبض عليه بأفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 2001.

ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على إطلاق سراح 5 محتجزين في إطار التحقيقات في تلك الهجمات، كما ينتظر أن يحاكم 10 آخرون، بينهم "العقل المدبر" المزعوم للهجمات خالد شيخ محمد، أمام لجنة عسكرية.

المصدر : لوموند