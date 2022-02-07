اختفاء سجناء ظهروا بفيديو يوثق تعذيبهم بأحد أقسام الشرطة المصرية

فقدت العديد من العائلات الاتصال بأقاربها المحتجزين في مركز شرطة السلام منذ نشر مقطع فيديو يوثق الانتهاكات التي تعرض لها السجناء قبل 10 أيام.

وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، تقول الكاتبة شاهيندا نجيب إن المصريين المحتجزين في قسم شرطة القاهرة المتورط في فضيحة التعذيب فقدوا أي اتصال بالعالم الخارجي، وذلك أثار مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري.

ويُعتقد أن عشرات المعتقلين حُرموا من التواصل مع أقاربهم، وصرّح أحد المصادر لموقع "ميدل إيست آي" بأنهم يعتقدون أن المعتقلين أُبعدوا من مركز الشرطة، وأنهم مستعدون لنفي مزاعم التعذيب الذي تعرضوا له.

وفي الشهر الماضي انتشرت مقاطع الفيديو التي حصل عليها موقع "ميدل إيست آي" والتي توثق الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون على يد قوات الأمن في قسم شرطة السلام أول، الذي يقع في حي السلام الفقير (جنوب شرقي القاهرة)، ولم يستطع موقع "ميدل إيست آي" تحديد الوقت الذي صُوّرت فيه مقاطع الفيديو.

وانتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع من قبل الناشطين المصريين وعلى وسائل الإعلام العربية، وقد ظهر المحتجزون في الفيديو وهم يتحدثون عن سوء المعاملة التي يتعرضون لها.

وقام موقع "ميدل إيست آي" بتحرير نسخة معدّلة من مقاطع الفيديو، وحذف معظم المشاهد المصورة وحماية هويات أولئك الذين أدلوا بشهاداتهم عن تعرضهم للإساءة.

وقال شهود عيان لموقع "ميدل إيست آي"، يوم الجمعة، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في حي السلام في الأيام الأخيرة، مما حدّ من وصول المدنيين إلى محيط مركز الشرطة.





وصرّح أحد أقارب المحتجزين في مركز الشرطة عند نشر مقاطع الفيديو لموقع "ميدل إيست آي" بأنه فقد الاتصال بأحد أفراد عائلته طوال 10 أيام. وقال المصدر "لم أتمكن من الاتصال به عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس، ولم أتمكن من زيارته".

وأوردت الكاتبة، نقلًا عن المصدر، أن مركز الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين.

وصرّح مصدر آخر كان قريبه محتجزًا أيضًا وقت نشر مقاطع الفيديو، أن قريبه "اختفى" رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو، ويخشى المصدر وعائلات السجناء الأخرى من توجيه تهم كاذبة لهم بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد تعبيرهم.

وصرحت العائلات لموقع "ميدل إيست آي" بأنهم حاولوا تقديم شكوى إلى رئيس مكتب التحقيق الرائد أيمن فؤاد، "لكنه رفض مقابلتنا"، وقال إسماعيل، أحد سكان حي السلام، لموقع "موقع ميدل إيست آي" إن "مركز الشرطة تحول إلى "منطقة عسكرية" بعد نشر مقاطع الفيديو، وإن مسؤولين رفيعي المستوى من "جهاز الأمن الوطني جاؤوا إلى مركز الشرطة بعد صدور هذه التقارير".

وأضاف أن العديد من الأشخاص مُنعوا من الاتصال بأقاربهم المحتجزين، ولم يتمكنوا من تزويدهم بالطعام، وتابع قائلًا "ما زلنا نسمع شائعات عن تعديل وزاري محتمل، وأن الضباط المتهمين قد يُنقلون لأنهم فاسدون"، في إشارة إلى الرجال الثلاثة المتهمين من قبل المعتقلين بالإساءة إليهم، وهم أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.





وأكد موقع "ميدل إيست آي" أن الضباط الثلاثة هم نقباء شرطة نشطون يعملون في مكتب تحقيقات المركز؛ حيث يُذكر أن أحد الضباط المتهمين نفى المزاعم، ورفض ضابط آخر التعليق، في حين لم يرد ثالث على مكالمات "ميدل إيست آي"، ولم تصدر وزارة الداخلية بعد بيانًا رسميًّا بشأن ما تم الكشف عنه أو تفتح تحقيقًا في مزاعم التعذيب.

ومع ذلك نقلت صحف خاصة عن مسؤولين في الوزارة نفيهم "صحة ما تم تداوله في مقطعي فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لعضو من جماعة الإخوان المسلمين مقيم بالخارج، ادّعى فيه أن بعض المعتقلين في مركز للشرطة تعرضوا للتعذيب"؛ وقد زعم المسؤولون أن اللقطات ملفقة "بهدف نشر الشائعات والأكاذيب".

وأطلقت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الموالية للحكومة حملة للدفاع عن الضباط؛ حتى إن كساب حصل على تكريم نيابة عن رئيس التحقيقات من حزب "حكاية وطن" السياسي المؤيد للنظام ومعظم أعضائه من ضباط الجيش والشرطة السابقين.

ونقلت الكاتبة عن أحد سكان السلام، القريبين من المخفر، أن مقاطع الفيديو انتشرت على نطاق واسع وتسببت في عداء كبير مع الشرطة، ورغم أنه لم يستطع تأكيد اختفاء السجناء، فإنه قال إن عائلاتهم فقدت الاتصال بهم.

يُدرك موقع "ميدل إيست آي" أن السلطات بدأت إعداد مقاطع فيديو للمحتجزين، تُجبرهم فيها على دحض مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن المصرية تبثّ بشكل روتيني مقاطع فيديو لنزلاء يدلون باعترافات كدليل قبل المحاكمة؛ حيث وثقت جماعات حقوقية العديد من الحالات التي استندت فيها هذه الاعترافات إلى التعذيب وترهيب المعتقلين للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.





الإفلات من العقاب

في أعقاب صدور تقارير عن مقاطع الفيديو المسربة، تداولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحكومة صورًا تزعم أن المحتجزين كانوا "محكومين سابقين" و"تجار مخدرات".

ومن الشائع في مصر أن تتهم الأجهزة الأمنية ضحايا التعذيب بتعاطي المخدرات أو التجارة بها، وفي واحدة من أشهر الحالات انتشارًا؛ قالت الشرطة إن خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت منذ 12 عامًا، توفي نتيجة ابتلاع علبة كبيرة من الحشيش.

وظهرت العشرات من مقاطع الفيديو المسربة عن سوء معاملة السجناء والمحتجزين في مراكز الاحتجاز المصرية على الإنترنت منذ عام 2008 واستخدام كاميرات الهاتف. ونادرا ما تحقق السلطات في هذه المقاطع، وفي كثير من الحالات يصف السياسيون ووسائل الإعلام الموالية للحكومة مقاطع الفيديو بأنها مواد ملفقة تهدف إلى انتقاد الحكومة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021 وثق مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب نحو 93 حالة تعذيب في مركز احتجاز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في الحجز.

وأصبحت قضية التعذيب في مصر موضع جدل دولي منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري باختطاف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله في القاهرة في عام 2016، وقد أظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013، اتُهمت حكومته بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث، وتعرض الآلاف للسجن والتعذيب والإخفاء القسري، في حين أُجبر آخرون على العيش في المنفى خوفًا من القمع.

ويبرر السيسي حملته القمعية باعتبارها جزءًا من "حرب حكومته ضد الإرهاب"، لكن العديد من الجماعات الحقوقية وثقت استخدام الحكومة الممنهج لقوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة منتقديه السلميين.