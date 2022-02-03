بعد كتابته منشورا عن ذكرى ثورة يناير.. اختفاء عضو بحزب الدستور المصري بعد القبض عليه

طالب نشطاء مصريون بالكشف عن مصير عضو حزب الدستور المصري، هيثم البنا، بعد اختفائه عقب القبض عليه، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت شيماء البنا، شقيقة هيثم، في منشور لها على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليه من منزله، ولم يظهر حتى الآن، بعد منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في ذكراها الـ11.

وأوضحت شيماء، في منشورها، أن قوة أمنية أخذته من بيته يوم الأحد وحتى اللحظة هو مختف لا يعرف عنه أي شيء، مشيرة إلى أن أمه تكاد تموت.

وقالت إن كل الموضوع أنه كتب منشورين على صفحته يذكر فيهما ثورة يناير، "هيثم عمره ما أذى أحدا. أحنّ وأجدع إنسان في الدنيا.. مسالم جداً يحب الخير للناس أكثر ما بيحبه لنفسه".

هل الطبيعي أن واحد يكتب بوست ع فيس بوك، بيحكي فيه عن تجربته مع حدث ما ف حياته أنه يكون سبب ف القبض عليه و اختفائه ؟!

ليه؟ مش كفاية بقى؟ عمر الشباب اللي بيضيع هدر ده سهل كده؟.. ازاي الناس تعيش وهي مش مطمنة على اولادها ولا على نفسها؟#هيثم_البنا_فين؟#رجعوا_هيثم_البنا_لوالدته pic.twitter.com/5cK3Fzsi7k — Ahmed Taha ⁦🇪🇬⁩🇵🇸 (@ahmed_taha25jan) February 2, 2022

وعلى وسم "هيثم البنا فين" أعرب عدد من النشطاء عن غضبهم من مواصلة ملاحقة المشاركين في ثورة يناير، رغم ابتعاد أغلبهم بشكل كامل عن العمل السياسي، ومشيهم "جوا الحيط" حسب تعبيرهم.