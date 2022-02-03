حريات|مصر

بعد كتابته منشورا عن ذكرى ثورة يناير.. اختفاء عضو بحزب الدستور المصري بعد القبض عليه

القصاص لضحايا ثورة يناير لم يتحقق حتى الآن
ثورة 25 يناير 2011 ما زالت مصدر إلهام للكثير من النشطاء المصريين (الجزيرة)
3/2/2022

طالب نشطاء مصريون بالكشف عن مصير عضو حزب الدستور المصري، هيثم البنا، بعد اختفائه عقب القبض عليه، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت شيماء البنا، شقيقة هيثم، في منشور لها على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليه من منزله، ولم يظهر حتى الآن، بعد منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في ذكراها الـ11.

وأوضحت شيماء، في منشورها، أن قوة أمنية أخذته من بيته يوم الأحد وحتى اللحظة هو مختف لا يعرف عنه أي شيء، مشيرة إلى أن أمه تكاد تموت.

وقالت إن كل الموضوع أنه كتب منشورين على صفحته يذكر فيهما ثورة يناير، "هيثم عمره ما أذى أحدا. أحنّ وأجدع إنسان في الدنيا.. مسالم جداً يحب الخير للناس أكثر ما بيحبه لنفسه".

وعلى وسم "هيثم البنا فين" أعرب عدد من النشطاء عن غضبهم من مواصلة ملاحقة المشاركين في ثورة يناير، رغم ابتعاد أغلبهم بشكل كامل عن العمل السياسي، ومشيهم "جوا الحيط" حسب تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة