غوتيريش يدعو للمحافظة على الهوية الدينية للإيغور

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين بضرورة تمكين أقلية الإيغور المسلمة في الصين من الاحتفاظ بثقافتها والاعتزاز بهويتها الدينية.

جاء ذلك في كلمة مصورة خلال افتتاح الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، حيث تستمر أعمالها لمدة يومين، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات مدنية.

وقال غوتيريش "لقد عدت مؤخرا من زيارة للصين، وأعربت للمسؤولين هناك عن توقعاتي بأنهم سيسمحون لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) بزيارة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم".

وأضاف: "يجب أن تكون الأقليات في هذا الإقليم -وفي كل مكان- قادرة على الاحتفاظ بثقافتها والاحتفاظ بهويتها الدينية، في حين تساهم في المجتمع ككل".

ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، الذي يعد موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتمارس بحقهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك وفق تقارير دولية موثقة.





ولا تسمح بكين أبدا بأي زيارة أممية إلى الإقليم تستهدف تقصي أوضاع أقلية الإيغور، رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة. ​​​​​​​

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، في حين تقول تقارير غير رسمية إن عدد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.

كما حث الأمين العام -في كلمته- السلطات في كل من ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا على "حماية الأقليات واحترام الحقوق المتساوية لجميع أبناء شعوبهم".

وبخصوص التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قال غوتيريش "نعلم النتيجة الحتمية للحروب، خسائر في صفوف المدنيين، وانتشار للجوع والفقر والاضطراب الاقتصادي الهائل".

وأردف قائلا "لقد دعوت باستمرار إلى إنهاء الهجوم والعودة إلى طريق الحوار والدبلوماسية، وفي غضون ذلك، تواصل بعثة مراقبة حقوق الإنسان (الأممية) في أوكرانيا مهمتها".

وتابع بأن "المفارقة الكئيبة هي أن صراعات كهذه كثيرا ما تكون متجذرة في إنكار حقوق الإنسان، والتمييز ضد الأقليات وعدم المساواة".