حكم نهائي بإدراج أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين على قوائم الإرهاب بمصر

أيدت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، في حكم نهائي، إدراج القيادي السابق في الإخوان والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية وزعيم حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وهذا الحكم الذي أصدرته الدائرة -برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض- لا يقبل الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من عبد المنعم أبو الفتوح ومتهمين آخرين على قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2021 الذي قضى بإدراجه و15 متهما آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ويشمل الحكم، فضلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، ابنه أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم السابق بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، فضلا عن آخرين.

وألقت السلطات القبض على أبو الفتوح في فبراير/شباط 2018، بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في مارس/آذار 2018، واعتقلت معه 5 من مساعديه من حزب "مصر القوية" الذي أنشأه بعد انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين، علما بأنه كان أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 وانتهت بفوز الرئيس الراحل محمد مرسي.





وبعد الحجز على أملاكه، قرر النائب العام المصري يوم 20 يونيو/حزيران الماضي تمديد اعتقال أبو الفتوح بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها الضرر بسمعة البلاد"، وذلك لأنه ندد "بنقص مصداقية" الانتخابات الرئاسية (مارس/آذار 2018) التي كانت طور التحضير آنذاك، مناديا بمقاطعتها.

وفي فبراير/شباط 2020 قبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت السلطات المصرية أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

ووفقًا لأسرته، فإن أبو الفتوح يعاني من العديد من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط، بالإضافة إلى مشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلًا عن اضطرابات شديدة في النوم.

وكان الأمن اعتقل محمود عزت أغسطس/آب 2020 خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وبعد اعتقال مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع أغسطس/آب 2013، تم تعيين نائبه عزت قائما بأعمال المرشد، وبعد اعتقال عزت العام قبل الماضي اختارت الجماعة إبراهيم منير الذي يقيم خارج مصر قائما بأعمال المرشد.