العفو الدولية: الجيش الروسي ربما اقترف جرائم حرب في أوكرانيا

قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الروسي نفذ هجمات عشوائية على مناطق مدنية وضربات على أعيان محمية مثل المستشفيات. ووصفت تلك الهجمات بأنها يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقالت إنها وثقت 3 حوادث قتل فيها 6 مدنيين على الأقل وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأشارت إلى أن الادعاءات الروسية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه هي ادعاءات كاذبة بشكل واضح. ونبهت إلى أن الهجمات العشوائية تنتهك القانون الإنساني الدولي و"يمكن أن تشكل جرائم حرب".

وأضافت أن الجيش الروسي أظهر تجاهلا صارخا لأرواح المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية والأسلحة المتفجرة الأخرى ذات الآثار الواسعة في المناطق المكتظة بالسكان.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن الحكومة الروسية، التي تدعي زورا أنها لا تستخدم إلا الأسلحة الدقيقة التوجيه، يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال.

وتابعت "يجب على القوات الروسية أن تكف فورا عن شن هجمات عشوائية وانتهاك قوانين الحرب. وإن استمرار استخدام الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة التي تتسبب في مقتل وإصابة مدنيين، أمر لا يغتفر".