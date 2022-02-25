المحكمة الجنائية الدولية قد تحقق في جرائم حرب محتملة بعد غزو روسيا لأوكرانيا

بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014 وما أعقب ذلك من قتال في شرق أوكرانيا بين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية، قبلت أوكرانيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على أراضيها منذ فبراير/شباط 2014.

عبّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن المحكمة قد تحقق في جرائم حرب محتملة بالبلاد.

وقال خان في بيان اليوم الجمعة "أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد".

وتابع "وإنني لأُذكّر جميع الأطراف التي تُجري أعمالا قتالية على الأراضي الأوكرانية أن مكتبي قد يمارس سلطاته القضائية ويحقق في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا".

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014 وما أعقب ذلك من قتال في شرق أوكرانيا بين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية، قبلت أوكرانيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على أراضيها منذ فبراير/شباط 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مكتب المدعي العام أن لديه ما يدعوه للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى خلال الصراع الذي دار في شرق أوكرانيا.

وأُغلق ملف التحري المبدئي، لكن لم يتم بعد تقديم طلب رسمي للقضاة بفتح تحقيق كامل.

ولا بد من موافقة القضاة قبل أن يتسنى فتح تحقيق. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال خان إنه لم يطرأ جديد في القضية عندما سئل عن ذلك.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية واعترضت على القضية. إلا أنه يمكن للمحكمة التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.