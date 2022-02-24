منظمة دولية تدعو لإنقاذ 4 صحفيين محكومين بالإعدام في اليمن

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى بذل كل ما بوسعه من أجل إنقاذ 4 صحفيين محكومين بالإعدام من قبل جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقال الاتحاد في رسالة بعثها إلى الرئيس هادي "نبعث لك هذه الرسالة لنطالبك بتوجيه الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها من جهود لإنقاذ حياة 4 صحفيين صدر بحقهم حكم بالإعدام".

وأضاف "نتوجه لك بوصفنا صحفيين وقيادات نقابية من جميع أطراف العالم للتحرك بشكل عاجل وبذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياتهم وحريتهم".

ولفت الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية (بروكسل) مقرا، إلى أن "الصحفيين الأربعة يواجهون خطرًا داهمًا بتنفيذ حكم الإعدام بهم".

والصحفيون هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الولیدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، "محتجزون لدى الحوثيين منذ 2015″، وفق البيان.





وفي 11 أبريل/نيسان2020 أصدرت جماعة الحوثي حكمًا بإعدامهم، إثر اتهامهم بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو ما ينفيه الصحفيون.

وأفاد الاتحاد في رسالته بأن "هؤلاء الصحفيين تعرضوا منذ اعتقالهم لشتى أنواع التعذیب الجسدي والنفسي، وحرموا من حقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولي".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد بعث برسالة إلى المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، مطلع فبراير/شباط الجاري، يطالبه فيها "بالعمل مع جميع الأطراف اليمنية لتأمين حياة الزملاء الأربعة وإطلاق سراحهم"، وفق البيان.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الرئيس اليمني أو الحوثيين على ما ورد في رسالة الاتحاد الدولي.

وتفيد منظمات إعلامية وحقوقية داخل اليمن وخارجه بتعرّض صحفيين لانتهاكات وجرائم متعددة من أطراف النزاع كافة.

ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.