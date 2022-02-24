حريات|أوروبا

تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة.. قواعد أوروبية جديدة تخص الشركات الكبرى

مبنى المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية: لا نستطيع البقاء مغمضي الأعين عن انتهاك الشركات الكبرى خارج الاتحاد (الجزيرة)
24/2/2022

كشفت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة مقترحة تلزم الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي بتحمل قدر أكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية الناجمة عن سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال ديديه ريندر، مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن القواعد الجديدة تعني أن الاتحاد الأوروبي "لا يستطيع البقاء مغمض العين" عن التأثيرات الضارة لسلاسل التوريد خارج الاتحاد لأي شركة.

ويعدّ المقترح جزءا من جهد أوسع نطاقا يبذله الاتحاد الأوروبي لتشجيع قواعد الاقتصاد المستدام في الاتحاد وتحقيق أهداف التغير المناخي، فضلا عن تشجيع حماية حقوق الإنسان.

ووفقا للمقترح، ستكون الشركات ملزمة بدمج الالتزامات الأشد صرامة المطبقة على سلاسل التوريد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، والإعلان عنها.

كما يلزمها المقترح بوضع آلية للشكاوى بهدف تسهيل الدعاوى المدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات سلاسل التوريد.

المصدر : الألمانية